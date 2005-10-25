به گزارش خبرگزاري"مهر"، در ابتداي اين جلسه كه به رياست محمود احمدي ‌نژاد تشكيل شد، رييس جمهور در سخناني فرا رسيدن ايام شهادت مولي الموحدين، اميرالمومنين (ع) را به ملت بزرگ ايران و امت اسلامي تسليت گفت .



وي همچنين به در پيش بودن روز جهاني قدس اشاره كرد و اظهار داشت: بيش از 50 سال است كه ملت فلسطين تحت سنگين ترين فشارها، تحميل ها ، كشتارها و جنايتهاي شقي ترين افراد روي كره زمين قرار گرفته است، اما در نتيجه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و توجه ويژه بينانگذار جمهوري اسلامي، اينك فلسطين به مساله محوري جهان اسلام تبديل شده است .

رييس جمهور بازگشت دنياي اسلام به فرهنگ و هويت اسلامي را درجهت گيري انقلاب فلسطين به سوي اسلام موثر دانست و تاكيد كرد كه با شروع انتفاضه فلسطين و تمسك فلسطينيان به فرهنگ اسلامي، دنيا شاهد پيروزي هاي روز افزون ملت فلسطين است .

دكتر احمدي نژاد توجه فلسطينيان به توطئه رژيم صهيونيستي را براي ايجاد تفرقه و بدبيني ميان گروههاي فلسطيني وسرگرم كردن آنها به مسائل اختلاف برانگيز، جلب كرد و گفت: دولت غاصب صهيونيستي به بهانه تخليه غزه، به دنبال تحميل خواست تاريخي خود برامت اسلام است و مي كوشد تا برخي از كشورهاي عربي و اسلامي با زير پا گذاشتن خط قرمز امت اسلام به سمت شناسايي اين رژيم اشغالگر ، بي ريشه و غير قانوني تمايل پيدا كنند .

وي تاكيد كرد: كه امت اسلام در برابر اين توطئه خواهد ايستاد و بدون ترديد نام كساني كه از اين مرزعبور كنند، براي هميشه در صدر منفورين چهره هاي دنياي اسلام قرار خواهد گرفت .

رييس جمهور با هشدار نسبت به اين خطر بزرگ گفت: اهداف استراتژيك و كلان اشغالگران در نظام سلطه تغييرپيدا نكرده است و فقط مي خواهند با تغيير تاكتيك ، شرايط سخت خود را به شرايط مطلوب تبديل كنند، بنابراين دولتهاي مسلمان بايد در برابر ترفند هاي فريبكارانه رژيم اشغالگر قدس هوشيار باشند و با آگاهي و درايت عمل كنند .

دكتر احمدي نژاد افزود: صهيونيست ها تحت فشار دنياي اسلام و افكار عمومي دنيا و بويژه جوانان برومند فلسطين، مجبور به عقب نشيني گام به گام هستند اما با اين ترفند، مي خواهند شرايط را براي ادامه حيات خود اصلاح كنند .

در جلسه هيات دولت؛ آيين نامه چگونگي مشاركت ساير كشورها در توليد انرژي هسته اي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و كليات آن به تصويب رسيد .

در اين نشست همچنين لايحه موافقتنامه تجارت دريايي بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت .