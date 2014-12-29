پیکر "سردار مدافع عتبات" بر دوش همرزمانش تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید حاج حمید تقوی صبح امروز با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری، یادگاران دفاع مقدس و همرزمان آن شهید، پاسداران و آحاد مردم شهیدپرور در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
در این مراسم دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و از فرماندهان دوران دفاع مقدس به بیان ویژگیهای این شهید والا مقام پرداخت.
سردار شهید حمید تقوی از فرماندهان قرارگاه رمضان در دوران دفاع مقدس بود که در حین انجام ماموریت مستشاری به ارتش و بسیج مردمی عراق برای مقابله با تروریستهای تکفیری داعش، در دفاع از عتبات عالیات در سامرا به شهادت رسید.
پیکر مطهر سردار شهید تقوی فردا سهشنبه 9 دی در زادگاهش اهواز تشییع و خاکسپاری میشود.
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