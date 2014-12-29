نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در خیمه گلستان شهدای اصفهان با اشاره به اینکه جهل از صفات دشمنان اسلام در طول تاریخ بوده است، اظهار داشت: یزیدصفتان زمانه در واقع با جهل و به عبارتی بی بصیرتی در قبال شناخت امام زمانه خود و انتخاب راه صحیح عمل کردند.

وی با اشاره به اینکه جهل و عقل همواره در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، افزود: افراد با بصیرت با چشم دل و آگاهی کافی، دوست و دشمن و راه زندگی خود را انتخاب می کنند اما شیطان بر افراد بی‌‌بصیرت مسلط می شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در نقطه مقابل یزیدصفتان در کربلا عاشوراییان قرار دارند که بصیرت آنها بر تمام جوانب و توانایی های آنها غلبه داشته و به نوعی بر شمشیرهایشان حکمرانی می کرد.

وی با اشاره به فلسفه قیام امام حسین (ع) در ارتباط با مبارزه با بی بصیرتی جامعه تاکید کرد: جهل‌زدایی، بیداری و آگاهی درونی و بصیرت افزایی جامعه مهم ترین اهداف قیام امام حسین (ع) بوده است.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه دشمن به دنبال آن است که جوامع در جهل غوطه‌ور باشند، گفت: تنها امت با بصیرت می‌توانند علمدار حاکمیت اسلامی باشند چرا که با چراغ راه قرار دادن این نور که در قرآن و دین نیز بر اهمیت آن تاکید بسیار شده است هیچگاه از حق فاصله نگرفته و در راه حق ایستادگی می کنند.

ابرقدرت های جهانی مستولی سازی بی بصیرتی در جوامع را در سر می پرورانند

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز بصیرت افزایی جامعه و زندگی آزادانه را دنبال کرده است، بیان داشت: ابرقدرت های جهانی به عنوان نماد ابوجهل های زمانه در برابر این انقلاب با هر دستاویزی مقاومت کرده و می کنند چرا که قصد دارند به جای رابطه عادلانه رابطه ظالمانه و بی بصیرتی را بر جوامع بشری مستولی سازند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دشمنان یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف خود را ایجاد فتنه ۸۸ قرار دادند، ابراز داشت: برخی جریان ها از درون نظام با عملکرد خود دشمنان نظام را در رسیدن به اهداف خود برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی امیدوار کردند.

وی جلوه دادن باطل به جای حق و ایجاد تفرقه و تردید درباره دوستان و دشمنان نظام و مردم و مسئولان از مهم ترین اقدامات مدنظر در این فتنه دانست.

رئیسی با اشاره به انتخابات شکوهمند با حضور ۴۰ میلیونی در سال ۸۸ اضافه کرد: افرادی که در انتخابات رأی نیاورده‌اند ظرفیت لازم در زمینه رقابت انتخاباتی و پذیرش شکست را نداشتند.

وی با اشاره به اینکه سران فتنه قوانین انتخابات را پذیرفته بودند اما درباره اعتراض خود به صورت قانونی اقدام نکردند، ابراز داشت: سران فتنه اهانت ‌ها و توهین ‌های زیادی به ارزش ‌های انقلابی و اسلام ناب محمدی (ص) کردند که بالطبع تشویق دشمنان را در پی داشت.

عدم رهنمودپذیری سران فتنه از رهبر انقلاب

دادستان کل کشور با اشاره به عدم رهنمودپذیری سران فتنه اضافه کرد: رهبر انقلاب در سخنرانی مهم خود در روزهای فتنه ۸۸ خطاب به سران فتنه فرمودند «دست دشمن را ببینید و دندان تیزکرده آنها را ببینید و صف خود را از انگلیس، آمریکا و اسرائیل جدا کنید».

وی تصریح کرد: سران فتنه نه تنها به این رهنمود عمل نکردند بلکه بر خواسته و حرف نابجای خود و زیر پاگذاشتن اصول انقلاب پافشاری بیشتری کردند و صف خود را از دشمن جدا نکردند؛ظلم فتنه گران در حق نظام ارزش های اسلامی امام و مردم گناهی نابخشودنی است.

ظلم سران فتنه غیرقابل گذشت است

رئیسی افزود: نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است.

وی با اشاره به دفاع بی مورد برخی افراد در روزهای اخیر از سران فتنه و دلسوزی های بی جای آنها افزود: کسانی که برای سران فتنه دلسوزی می‌کنند بدانند که ملت ایران هرگز از این ظلم بزرگ نمی‌گذرد.

دادستان کشور ادامه داد: حصر این افراد اقدامی تامینی بوده نه قضایی و البته نمی توان اصل ظلم آنها را به خط امام و انقلاب را نادیده گرفت و ظلم این افراد غیرقابل گذشت است چرا که به جای اعتراض اطلاعیه های متعدد صادر و لشکرکشی کرده و دغدغه های فراوان برای ملت ایجاد کردند.

خیزش مردم اصفهان در برابر سران فتنه الگویی برای سراسر کشور بود

وی در ادامه خیزش مردم اصفهان در هشتم دیماه ۸۸ را الگویی برای سایر استان های کشور برشمرد و تاکید کرد: مردم ایران اهانت به ساحت مقدسات از جمله عاشورای حسینی وامام حسین (ع)، امام خمینی (ره) را تاب نیاوردند و در صف نخست اصفهانی ها با حضور یکپارچه خود در خیابان ها به این امر اعتراض و بساط فتنه را برچیدند.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام می خواستند نسخه انقلاب مخملی را در ایران اجرا کنند، افزود: حضور مقتدرانه مردم فارغ از جناح بندی های سیاسی و در حالی که همگی متحدانه تنها عکس امام و رهبری را در دست داشتند به لطف الهی، برکت خون شهدا، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم متدین و انقلابی ایران رخ داد.

رئیسی با اشاره به اینکه بصیرت مردمی در ۹ دیماه به عنوانی الگویی مهم در تمامی حرکت های دفاع از انقلاب و برای نقش بر آب کردن توطئه‌های دشمنان ضروری است، گفت: رصد کردن همیشگی اوضاع کشور، دشمن‌شناسی و زمان شناسی این انقلاب را در مقابل دشمنان بیمه کرده است.