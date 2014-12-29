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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۸

حجت الاسلام اسکندری:

سومین دوره انتخابات کانون شعرا و مداحان آذربایجان شرقی برگزار می شود

سومین دوره انتخابات کانون شعرا و مداحان آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز- معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری سومین دوره انتخابات کانون شعرا و مداحان استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از برگزاری این انتخابات، نظارت بر عملکرد آنها و برگزاری برنامه های آموزشی برای رشد نیروهای مستعد و آسیب شناسی و آسیب زدایی جهت رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: در انتخابات کانون شعرا و مداحان در شهرهایی که دارای ۲۰۰ نفر مداح و شاعر هستند، پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل، در شهرهای ۴۰۰ نفر هفت نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو علی البدل، در شهرهای یک هزار و ۵۰۰ نفر ۹ نفر اعضای اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در شهرهای با بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر شاعر و مداح، ۱۱ نفر اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

نشست مطبوعاتی اسکندری معاون فرهنگی تبلیغات اسلامَژی آذربایجان شرقیَ

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در کلانشهر تبریز ۱۱ نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل و همچنین در شهرستان های مراغه و شبستر هفت نفر به عنوان اصلی و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

حجت الاسلام اسکندری با بیان اینکه در انتخابات کانون مداحان آذربایجان شرقی ۲۴۵ نفر انتخاب خواهند شد، در خصوص زمان انتخابات کانون شعرا و مداحان آذربایجان شرقی نیز گفت: این انتخابات همزمان با سراسر کشور ۱۲ دی ماه امسال از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر در مسجد اندبیلی ها و در در شهرستان ها از هشت صبح تا ۱۲ ظهر در اداره های تبلیغات اسلامی و مساجد برگزار می شود.

کد مطلب 2451802

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