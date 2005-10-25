به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" سيدمحمد خاتمي كه در مراسم احياي بيست‌ ويكم ماه مبارك رمضان و شب شهادت مولاي متقيان حضرت علي (ع) در حرم مطهر حضرت امام خميني(ره) سخن مي گفت؛ با تشريح خصوصيات و سجاياي اخلاقي حضرت علي (ع)، پيروي و در پيش گرفتن راه اين امام همام را در رستگاري انسان‌هاي آزاده، مهم برشمرد.

خاتمي با اشاره به اينكه "حضرت علي (ع) شاهكار خلقت است و پيوند نام "علي" با "شب قدر"، تصادفي نيست"، تصريح كرد: در ارتباط اين دو، حكمتي نهفته است تا دعاكنندگان بدانند كه براي طي طريق اين مسير لذت بخش كدام الگو را انتخاب كنند.

رييس شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در ادامه با بيان اينكه خداوند درمسير انسان الگوهايي را مشخص كرده، پيامبر اكرم(ص) را الگوي برتر خواند كه بايد بر اساس شخصيت او شخصيت خود را ساخت و راه به سوي خدا و قرب او جست و علي بزرگترين تربيت ‌شده‌ مكتبي است كه پيامبر اكرم، پيام ‌آور آن است.

سيد محمد خاتمي با بيان اين ‌كه نمي‌ توان علي شد؛ ولي مي‌ توان راه او را رفت، تاكيد كرد: علي محو در خداست اما بر خلاف آنها كه عرفان را در گونه‌اي تصوف و ترك دنيا ديدند، علي در عين حالي كه دنيا در نظرش ارزشي ندارد، نسبت به دنياي مردم بي تفاوت نيست.

خاتمي اضافه كرد :علي كسي است كه اين راه را طي كرده و به خدا رسيده و از خدا به سوي خلق برگشته تا خلق خدا را نجات دهد. او دغدغه‌ سرنوشت انسان را دارد و نمي‌ خواهد انسان‌ها بد اخلاق باشند و دچار خرافات شوند. او انسان‌ها را موحد و داراي اعتقاد كامل، خرد ناب و اراده‌ استوار و جامعه را الهي مي ‌خواهد كه در آن هر انساني احساس عزت و عظمت كند.

به گزارش "مهر"، عضو مجمع روحانيون مبارز در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين‌ كه جمهوري اسلامي ايران حاصل يك انقلاب بزرگ به نام علي(ع) و به نام اسلام و خداست، گفت: در عرصه‌ اجتماعي و سياسي محور شخصيت علي (ع) "عدالت" است، و حكومت تراز حضرت علي حكومت و نظامي است كه در آن عدالت حاكم باشد.

وي همچنين به مفهوم جديد آزادي در حيات اجتماعي اشاره كرد و اين مفهوم را از مسائل مستحدثه در عرصه‌ اجتماعي خواند و گفت كه همچنان كه بيمه و تلقيح مصنوعي و پيوند عضو از امور مستحدثه است و فقه اسلامي بايد تكليف خود را با آن روشن كند، با آزادي به مفهوم جديدش نيز به خصوص وقتي نظام اجتماعي داريم، بايد تكليف را روشن كنيم.

وي يكي از حساس ‌ترين نقاط در اين عرصه را تعيين نسبت ميان عدالت و آزادي خواند.

خاتمي گفت: يكي از لغزشگاه‌ هاي مهم همين رعايت نسبت ميان عدالت و آزادي است و اگر اين نسبت را نشناسيم و عمل نكنيم نه عدالت خواهيم داشت و نه آزادي.

سيدمحمد خاتمي در ادامه سخنانش در مرقد مطهر حضرت امام (ره)، به مفاهيم منفي و مثبت آزادي اشاره كرد و مفهوم مثبت آن را اين معني خواند كه انسان بتواند درباره‌ سرنوشت شخص خود و جامعه خود تصميم بگيرد نه اين كه تصميم بگيرند.

وي با بيان اينكه عدالت هم معناي عام دارد كه كسي آن را رد نكرده است و اين كه به هر ذيحقي حق او را بدهيم و اگر هر چيز را در جاي خود گذاشتيم و حق هر چيز را اعم از انسان و غيرانسان ادا كرديم، عدالت را رعايت كرده‌ايم.

خاتمي با اشاره به اين‌ كه نظام عادل، نظامي است كه حقوق انسان را برآورده كند، از برجسته ‌ترين، مهمترين و بديهي‌ ترين حقوق اجتماعي انسان را حق تعيين سرنوشت و آزادي در انتخاب راه و انتخاب شيوه‌ زندگي خواند و تصريح كرد كه عدالت يعني دادن اين حق.

وي افزود: به اين معنا آزادي محقق عدالت است و عدالت پشتوانه‌ استواري و استقرار پايدار آزادي در جامعه.

رييس ‌جمهور سابق كشورمان همچنين با اشاره به مفهوم آزادي در غرب و مشكلات برداشت نظام سرمايه‌ داري از آزادي، اختلاف فاحش طبقاتي و تحقير بخش ‌هاي مهمي از انسان‌ها، همچنين پديده زشت و ننگين استعمار را از اين معضلات خواند.

خاتمي به نظريات مبتني بر "ديكتاتوري و استبداد به نفع طبقات محروم" اشاره كرد كه در پي ايجاد عدالت بودند اما به اين بهانه به محدوديت آزادي راي دادند و سرانجام نه عدالت را ايجاد كردند و نه آزادي را محقق را به وجود آوردند.

وي با طرح پرسشي درباره تناسب عدالت و آزادي از ديدگاه اسلام اظهار داشت كه آزادي و عدالت در اسلام دست در آغوش يكديگر دارند و آنچه كه مي خواهيم آزادي عدالت‌ خواهانه است و عدالت مطلوب ما عدالت آزادي ‌خواهانه.

خاتمي اظهار داشت: در راس حقوق انسان حق حاكميت بر سرنوشت خود و تصميم‌ گيري در مورد آن است. به عبارت ديگر قبل از توزيع نان، ما نيازمند توزيع حق مشاركت آزاد و آگاهانه‌ مردم در سرنوشت خويش هستيم. البته اشتباه نشود. عدالت اقتصادي كم اهميت نيست. در جامعه ‌اي كه فقر و جهل و فساد در آن رايج است، بويي از عدالت نيست. حتي عدالت اقتصادي ملموس‌ ترين و فوري‌ ترين وجه عدالت است. اهتمام علي بن ابيطالب به وضع معيشت و اقتصاد مردم هم اهتمام جدي بود؛ ولي گمان نكنيد كه عدالت تراز علي(ع)، فقط تامين معيشت براي مردم است ولو به قيمت از بين بردن حيثيت و اعتبار و آزادي و آزادگي مردم. در طول تاريخ كم نبوده است كه به بهانه‌ تامين عدالت در نظام ‌هاي سوسياليستي، پيش پا افتاده‌ ترين حقوق انسان‌ها زير پا گذاشته شده. آزادي اقتصادي مهم است اما همه‌ وجهه‌ عدالت علوي، عدالت اقتصادي نيست.

وي با تاكيد بر اين‌ كه عدالت يعني اداي حقوق در همه ابعاد، گفت: اگر ايجاد جامعه‌ مطلوب در تنظيم مناسب ميان عدالت و آزادي است، نهاد تنظيم‌ كننده‌ اين نسبت در جهان جديد و قديم دولت و حكومت است و از ياد نبريم كه ما در زمان غيبت معصوم به سر مي بريم. ما بشر هستيم و همه‌ محدوديت ‌ها و نقص‌ هايي كه در كار بشر است در كار حكومت بشري هم هست. به همين دليل براي تامين يك نظام مطلوب و براي اين كه حكومت هم مظهر عدالت و آزادي باشد و بتواند اين نسبت را برقرار كند، شيوه‌ مراقبت از حكومت را وضع كرده‌ اند كه شيوه‌ درستي است. اگر حكومتي كه قدرت را از مردم گرفته يا به زور قدرت گرفته، تحت مراقبت نباشد ولو آن كه در راس آن، انسان صالحي باشد، همواره احتمال فروغلتيدن آن به دامن ظلم و استبداد و ايجاد اختلاف طبقاتي فراوان است.

خاتمي تاكيد كرد: در صورتي مي ‌توانيم حكومت را مصون بداريم كه تحت مراقبت و برآمده از اراده‌ مردم و تحت نظارت مردم باشد و معناي مردم‌ سالاري ديني كه دستاورد و ميراث بزرگ امام عظيم ‌الشان ماست، همين است. يعني در عين حالي كه نظام به ارزش‌ ها و معيارهاي اصيلي كه توسط اسلام ‌شناسان و متفكران روشن‌ بين و دنياشناس امروز مطرح مي‌ شود، وفادار است، بايد متكي به مردم و تحت نظارت مردم باشد. مردم بايد بتوانند پرسش كنند، انتقاد كنند و تصميم بگيرند تا حكومت كه وظيفه‌ مهمش تنظيم رابطه ميان عدالت و آزادي است، از مسير خود منحرف نشود.

به گزارش "مهر"، خاتمي در فراز ديگري از سخنانش به روز "قدس" اشاره و تصريح كرد كه هيچ بي‌عدالتي در دنياي امروز مانند آنچه در سرزمين فلسطين مي گذرد نيست. امروز مردم فلسطين مظلوم‌ ترين انسان‌هاي روي زمين هستند و يك مشت غاصب با كمك بيگانگان سرزمين آنها را گرفته ‌اند؛ چنانكه در خانه‌ خود امنيت ندارند. ميليون‌ها نفر را از خانه‌ خود بيرون رانده ‌اند. انسان‌هايي كه در اردوگاه‌ها به دنيا مي ‌آيند، رشد مي‌ كنند و مي ‌ميرند، حق بازگشت به وطن خود را ندارند و اگر ادعا و اعتراض كنند، از طرف رژيم صهيونيستي و پشتيبانان او به تروريسم متهم مي شوند.

عضو شوراي عالي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، رژيم صهيونيستي را مظهر تروريسم دولتي خواند و تاكيد كرد كه مظلوم‌ ترين قربانيان اين تروريسم ، مردم فلسطين هستند.

وي در پايان با بيان اين ‌كه روز قدس، ميراث حضرت امام است و بايد فريادها به نفع مردم فلسطين و عليه اين ظلم بزرگ روزگار ما بلند شود، گفت: اگر طرفدار عدالت و پيرو علي(ع) هستيم، بايد نسبت به اين ظلم احساس مسووليت كنيم و دنياي مسلمان و دنياي آزاده بايد فرياد خود را نسبت به اين ظلم آشكار و ويرانگر برآورد و به ياري خداوند همه‌ي ما به نام علي بن ابيطالب و نظام عدالت‌ بنياد اسلامي در صحنه حضور خواهيم يافت.