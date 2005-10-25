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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۴۴

پيروزي تيم ملي فوتبال اميد مقابل نفت // ياوري تمام بازيكنانش را محك زد

تيم فوتبال اميد كشورمان كه اردوي آماده سازي خود را در كمپ تيمهاي ملي برگزار كرده است، روزگذشته درديداري تداركاتي تيم نفت تهران را شكست داد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم اميد كشورمان كه خود را براي حضور درمسابقات غرب آسيا آماده مي كند، دراين ديدار تداركاتي از تمامي بازيكنان خود استفاده كرد.
در اين بازي كه در سه وقت 35 دقيقه اي برگزارشد، محمود ياوري مديرفني تيم اميد از تمامي بازيكنان خود استفاده كرد تا بتواند شناخت كاملي نسبت به آنها پيدا كند.
تيم اميد كشورمان موفق شد دراين ديدار با نتيجه 4 بر2 تيم نفت را شكست دهد. گلهاي تيم اميد را هاشم بيگ زاده، آرش برهاني و سعيد دقيقه ( 2 گل) وارد دروازه حريف كردند. ضمن اينكه گلهاي تيم نفت را كه هدايت آن را ناصرفرياد شيران برعهده دارد محمد چمن دوست به ثمر رساند.
لازم به ذكر است كه تيم اميد كشورمان در ادامه ديدارهاي تداركاتي خود هفته اينده به مصاف تيم نيروي زميني خواهد رفت.

کد مطلب 245229

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