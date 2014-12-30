به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب عباسی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم دانشجویی که در سالن شهید آوینی برگزار شد، اظهار داشت: جریانهای تکفیری بزرگترین مسئله و معضل جهان اسلام است.
وی ادامه داد: اگر چه این جریانها ذائقههای متحجرانه درون اسلام دارند اما اگر نگاه کنیم متوجه میشویم که این جریانها در واقع از خارج اسلام وارد شده است.
دبیر علمی دبیرخانه دائمی کنگره جریانهای تکفیری در قم عنوان کرد: واقعیت این است این جریانهای تکفیری همان جریانهای قرون وسطا است که دوباره از نو پا گرفته است.
کارشناس شبکه جهانی ولایت بیان کرد: اگر در اندیشههای امام خمینی(ره) جستجویی داشته باشیم تعبیرشان نسبت به آل سعود همان تعبیری است که امروزه ما نسبت به داعش بکار میبریم.
وی ادامه داد: یکی از اعتراضات مهم و جدی نسبت به آل سعود این بود که شما به چه حقی عراق را گرفتید.
حجت الاسلام عباسی عنوان کرد: اینان غاصب هستند زیرا حتی در قالب رفراندوم و یا کودتا هم به قدرت نرسیدند بلکه با متوسل شدن به زور حکومت میکنند.
وی افزود: امروزه با وجود حجم انبوهی از اطلاعات زمینه خوبی برای تولید فیلم در زمینه ایجاد وحدت و نفی تکفیریها وجود دارد.
دبیرعلمی دبیرخانه دائمی کنگره جریانهای تکفیری در قم گفت: مرجعیت شیعه با همه کمبود امکانات در شهر قم، به خاطر حفظ ارتباط علمی بین علمای مذاهب اسلامی اصرار به برگزاری کنگره جریانهای تکفیری در قم داشتند.
در مسئله تکفیر بالاترین سانسور در حال اتفاق افتادن است
حجت الاسلام عباسی ادامه داد: البته ناگفته نماند اگر در کنار مرجعیت و تلاشهای علمی تلاش رسانهای اتفاق نیافتد، حرکت مقابله با جریانهای تکفیری به خوبی به نتیجه نخواهد رسید.
کارشناس شبکه جهانی ولایت گفت: برجستهترین کار در زمینه نفی جریانهای تکفیری و ایجاد وحدت میان مسلمانان کار هنری و رسانهای است.
دبیرعلمی دبیرخانه دائمی کنگره جریانهای تکفیری درقم ابراز کرد: وهابیت در اذهان عمومی جا انداخته است که جریان قالب اهل سنت شاخهای از همان تکفیری هاست در حالی که اینطور نیست و اهل تسنن خودشان هم از تکفیریها آسیب دیدهاند.
حجت الاسلام عباسی با اشاره به اینکه نکته مهمی که باید همه علمای اسلام در نظر بگیرند آن است که نقاط اختلاف در بین مذاهب اسلامی هر اندازه هم زیاد باشد باز هم به قدر نقاط اشتراک نخواهد بود، ادامه داد: باید در رسانهها اشتراکات مذهب تشیع و تسنن بیان شود، زیرا این اشتراکات زیاد است در حالی که وهابیت، اهل تسنن را به نام خودش مصادره کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از بدنه دانشگاه صدا و سیما شروع به فیلم سازی در زمینه مقابله با تکفیریها بکنند تا فیلم سازان بزرگ هم وارد عرصه شوند و شروع به تولید فیلم کنند.
نظر شما