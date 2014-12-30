ثبت نام ۳۳۰ نامزد در انتخابات کانون مداحان و شعرای مازندران

حجت الاسلام ناصرشکریان در گفتگو با خبرنگار مهر بمناسبت برگزاری انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی شهرهای مازندران که در ۱۲دی ماه سال جاری برگزار می شود اظهار داشت: در این انتخابات که در ۲۲شهر مازندران همزمان در سراسر کشور برگزار می شود بیش از ۳۳۰ نامزد برای رقابت در این دوره انتخابات شرکت کرده اند و تمامی رای دهندگان دارای کارت شناسایی مداحی و شاعران آیینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ضمن اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی شهرهای استان افزود : این دوره از انتخابات با هدف ساماندهی مداحان و شعرای آیینی، تعیین ضوابط و چارچوب های مداحی و نظارت برعملکرد تخصصی و شأنی مداحان و شعرای آیینی، تغذیه فکری و طرح های آموزشی با هدف رشد و پرورش نیروهای مستعد، تعیین متولی خاص امور مداحان و شعرای آیینی دررابطه با سایر دستگاه ها و نهادها، آسیب شناسی و آسیب زدایی مداحان و شعر از حیث محتوا، الحان، اشعار و... و. هدایت فعالیت های تبلیغی مداحان و شعرای آیینی در جهت نیل به اهداف انقلاب اسلامی برگزار می شود.

شکریان در ادامه ضمن اشاره به حضور سه هزار و ۳۶۰ مداح و شاعر آیینی در استان به عنوان رای دهندگان این دوره از انتخابات، خاطرنشان کرد: تمام شرایط برای برگزاری مطلوب در این انتخابات در استان تدارک دیده شده است و همه دفاتر و نمایندگی های تبلیغات اسلامی در سراسر استان آماده برگزاری این انتخابات هستند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در پایان ضمن اشاره به شرایط داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی این دوره تصریح کرد: بنا به دستور العمل و آیین نامه ارسالی از سازمان مرکز التزام عملی به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی، رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در اجتماع و حسن شهرت، عدم وابستگی به جریانات منحرف فکری، سکونت کامل در شهرستان و حوزه انتخابی و ... از شرایط نامزدهای انتخاباتی در این دوره از انتخابات است.