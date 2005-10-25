مديرعامل شن سا بايد اتهامات خود را ثابت كند // با دو كارمند پنجمين ليگ دنيا را اداره مي كنم

محمد صادق درودگر رئيس كميته فوتسال فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب درخصوص مسائل مطرح شده درجلسه مطبوعاتي صبح امروز مديرعامل باشگاه شن سا به خبرنگار" مهر" افزود: ايشان دربيان نقطه نظرات شخصي شان مسائلي را مطرح كردند كه با واقعيت منطبق نيست و جنبه متهم كردن ديگران را دارد كه اينگونه اظهارنظرها برازنده يك مقام دولتي نيست.

درودگر اضافه كرد: با توجه به اتهامات مطرح شده اين حق را براي خود محفوظ مي دانم كه موضوع را از طريق مراجع قضايي پيگيري كنم.

رئيس كميته فوتسال تاكيد كرد: با وجود اينكه بنده نيز پاسخهاي مناسبي درقبال ادعاهاي ايشان دارم، ولي براي آنكه خانواده فوتسال بيش ازاين دچارتنش نشود، از پاسخ به ايشان صرفنظرمي كنم، چرا كه معتقدم مردم خود بهترين قاضي هستند ومي دانند چه كسي كارمي كند و چه كسي تنها به دنبال مطرح كردن خود است.

درودگرتصريح كرد: كميته فوتسال با دونفر كارمند مسابقات ليگ برتر، ليگ دسته اول، زيرگروه ، ليگ منطقه اي، مسابقات فوتسال زير15 و 12 وفوتبال ساحلي را اداره مي كند و با چنين بضاعتي پنجمين ليگ فوتسال دنيا را دارد. بنده با وجود فشارهاي زيادي كه تحمل مي كنم، ناگزيرم در محدوده پتانسيلي كه فدراسيون فوتبال براي كميته فوتسال درنظرگرفته فعاليت كنم. ولي با همين بضاعت اندك حداكثرتلاشم را براي خدمت به فوتسال كشور بكارگرفتم كه مطمئنا اين تلاشها ازچشم منصفان پنهان نخواهد ماند. علاوه براين افتخارمي كنم در مدتي كه مسئوليت كميته فوتسال را برعهده داشتم، فوتسال ايران 7 دوره قهرماني آسيا وسه دوره حضور درجام جهاني را دركارنامه خود دارد و اين بهترين پاسخ به تمامي كساني است كه مي خواهند با طرح اينگونه مسائل زحمات افراد را بي ارزش كنند.