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۹ دی ۱۳۹۳، ۲۲:۲۱

در بازی تدارکاتی رقم خورد؛

شکست سنگین رئال مقابل میلان/ پایان سال برای کهکشانی‌ها تلخ شد

شکست سنگین رئال مقابل میلان/ پایان سال برای کهکشانی‌ها تلخ شد

تیم فوتبال رئال مادرید در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال میلان رفت و با 4 گل از رقیب ایتالیایی خود شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فوتبال رئال مادرید و میلان ایتالیا طی یک بازی تدارکاتی در دبی به مصاف هم رفتند که در پایان این روسونری‌ها بودند که با 4 گل از سد قهرمان اروپا گذشتند.

در این پیکار  ژرمی منز (24)، استفان الشعراوی (31 و 48) و جامپائولو پاتزینی (73) برای میلان گلزنی کردند. در سمت مقابل کریستیانو رونالدو در دقیقه 35 و کریم بنزما در دقیقه 84 از روی نقطه پنالتی گل‌های رئال را به ثمر رساندند.

تیم فوتبال رئال مادرید که هفته قبل فاتح جام باشگاه های جهان در کشور مراکش شده بود، در این دیدار با ترکیب تقریبا غیر اصلی خود پا به میدان گذاشت تا به این ترتیب آخرین بازی خود در سال 2014 را با شکست سنگین پشت سر بگذارد.

کد مطلب 2452942

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