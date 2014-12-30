به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فوتبال رئال مادرید و میلان ایتالیا طی یک بازی تدارکاتی در دبی به مصاف هم رفتند که در پایان این روسونری‌ها بودند که با 4 گل از سد قهرمان اروپا گذشتند.

در این پیکار ژرمی منز (24)، استفان الشعراوی (31 و 48) و جامپائولو پاتزینی (73) برای میلان گلزنی کردند. در سمت مقابل کریستیانو رونالدو در دقیقه 35 و کریم بنزما در دقیقه 84 از روی نقطه پنالتی گل‌های رئال را به ثمر رساندند.

تیم فوتبال رئال مادرید که هفته قبل فاتح جام باشگاه های جهان در کشور مراکش شده بود، در این دیدار با ترکیب تقریبا غیر اصلی خود پا به میدان گذاشت تا به این ترتیب آخرین بازی خود در سال 2014 را با شکست سنگین پشت سر بگذارد.