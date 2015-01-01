برگزاری جشن میلاد پیامبر اعظم(ص) و بیست و هشتمین کنفرانس وحدت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، جشن میلاد پیامبر اعظم(ص) و مراسم روز جهانی رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص)؛ روز ۱۸ دی ماه و در دومین روز کنفرانس وحدت اسلامی از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود.

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع «امت واحده اسلامی:‌ چالش ها و راهکارها» از ۱۷ الی ۱۹ دیماه، برابر ۱۵ تا ۱۷ ربیع الاول وبا حضور جمع زیادی از متفکران و اندیشمندان مسلمان از کشورهای مختلف جهان برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری کنفرانس وحدت ایجاد زمینه های اتحاد و همبستگی جهان اسلام و نزدیک سازی دیدگاه ها ونیز بررسی مشکلات جاری مسلمانان به خصوص جریان های تکفیری و موضوع فلسطین و ... است

در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی مقاله های متعددی در موضوعات فلسطین و غزه، وحدت اسلامی، فتنه و فتنه گرایی و ... ارائه می شود.

کنفرانس بین المللی وحدت با سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در محل سالن کنفرانس سران آغاز می شود. در حاشیه کنفرانس، نشستهای کمیسیونهای تخصصی برای بررسی کامل مسائل روز جهان اسلام و ارائه دیدگاه های مختلف و رسیدن به جمع بندی و ارائه راهکار هایی از سوی متفکران و اندیشمندان حاضر در کنفرانس برگزار خواهد شد.

قابل ذکر است آیت الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عصر شنبه ۱۳ دی ماه طی نشست مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی؛ اهداف، اولویت ها و برنامه های بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی را تشریح خواهد کرد.