به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» این روزها شاهد مردمی است که هر روز در سراسر کشور در پاتوق هایی همچون مساجد، دانشگاه ها، مدارس و فرهنگسراها به تماشای فیلم هایی از جنس خود می نشینند.

پنجمین دوره این جشنواره چهارشنبه 10 دی ماه در سینما فلسطین تهران کلید خورد و این روزها فیلم هایی از کارگردانان جوان را به نمایش گذاشته است. روز یکشنبه 14 دی ماه چهارمین روز از اکران فیلم ها بود که در این میان آثاری چون «اهل سنت ایران» و «بدون مرز، عشق 2» با استقبال مخاطبان مواجه شدند.

استقبال از مستند «اهل سنت ایران» در روز چهارم جشنواره «عمار»

مستند «اهل سنت ایران» ساخته محسن اسلام زاده به داستان زندگی و موقعیت فرهنگی و مذهبی اهل سنت در ایران پرداخت. این مستند به تهیه کنندگی سلیم غفوری به گفتگو با علمای اهل سنت در استان های مختلف کشور پرداخته بود.

از نکات جالب در زمان اکران این مستند حضور علما و مردم اهل سنت بود.

مستند «بدون مرز، عشق 2» نیز به کارگردانی وحید فراهانی و تهیه کنندگی سیدهاشم موسوی در سامرا ساخته شده و دفاع مبارازان را از حرمین امامین عسگرین (ع) به نمایش گذاشت. در این مستند با یکی از فرماندهان گردان های مبارز گفتگو شده بود و تلاش های مبارزان و نحوه چگونگی تجهیز و مبارزه نیروهای مردمی نیز به تصویر کشیده شده بود.

جهان اسلام همیشه از تفرقه ها ضربه خورده است

در چهارمین روز از جشنواره حبیب ایل بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان نیز به جشنواره سینمای میزبان جشنواره مردمی فیلم «عمار» آمد.

وی در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم «اهل سنت ایران» و اظهار رضایت از آن عنوان کرد: هم اکنون در هفته وحدت هستیم و نمایش چنین فیلم هایی بازتاب بسیار خوبی دارد. مخصوصا اکران این فیلم ها به آن دسته از اهل سنت که نسبت به جمهوری اسلامی ایران شناخت کمتری دارند، کمک می کند.

ایل بیگی همچنین با اشاره به محتوای این مستند تاکید کرد: جهان اسلام همیشه از تفرقه ها ضربه خورده است و بزرگان دین ما این توصیه را داشته اند که مباحثی که باعث تفرقه بین مذاهب می شوند، مطرح نشوند و ساخت آثاری نظیر «اهل سنت ایران» می تواند در این حوزه مفید باشد.

رییس انجمن سینمای جوانان یادآور شد: رهبری در یکی از سخنرانی های خود در سال 70 به دست اندارکاران شبکه های رادیویی توصیه کرده بودند که چون اهل سنت شنونده رادیو هستند، نباید برنامه هایی که تفرقه انگیز باشند پخش کرد. اگر ما بخواهیم در زمینه صدور انقلاب قدم برداریم، می توانیم به این توصیه ها در آثار هنری خود توجه کنیم.

فیلم «چ» مهمان ویژه جشنواره فیلم عمار شد

روز دوشنبه 15 دی ماه نیز آثار «فندک انگلیسی»، «ماهی ها در سکوت نمی میرند» و «مدرسه شاداب» از جمله فیلم‌های شاخص پنجمین روز جشنواره مردمی فیلم «عمار» هستند که به نمایش در‌می‌آیند.

همچنین فیلم «چ» ساخته ابراهیم حاتمی کیا نیز ساعت 21:30 روز 15 دی‌ماه به نمایش درمی آید. این فیلم به عنوان مهمان ویژه این جشنواره حضور دارد و این اولین بار است که فیلمی مهمان ویژه جشنواره فیلم «عمار» می شود.