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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۳۴

شاهرخ بیانی در گفتگو با مهر:

بازیکنان جدید استقلال شرایط خوبی دارند/ جوانها انگیزه گرفته‌اند

بازیکنان جدید استقلال شرایط خوبی دارند/ جوانها انگیزه گرفته‌اند

مربی تیم فوتبال استقلال گفت: برای نیم فصل دوم بازیکنان خوبی را به خدمت گرفته ایم که از شرایط خوبی برخوردارند.

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت بازیکنان جدیدی که در نیم فصل به استقلال آمده اند را خوب توصیف کرد و افزود: طالب‌لو، عنایتی و میلاد نوری از لحاظ بدنی شرایط خوبی دارند و با جدیت تمام هم تمرین می کنند و همین مساله باعث شده تا انگیزه بازیکنان جوان نیز با دیدن تمرینات آنها بیشتر شود.

وی در ادامه افزود: ما در نیم فصل دوم بازی های سنگینی داریم و تمریناتمان را تا پایان اردوی کیش بیشتر براساس مسائل بدنی است.

مربی استقلال در پایان خاطر نشان کرد: ما تا پنجشنبه در کیش خواهیم بود و سپس به تهران بازگشته و تمریناتمان را ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 2456403

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