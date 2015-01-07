شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت بازیکنان جدیدی که در نیم فصل به استقلال آمده اند را خوب توصیف کرد و افزود: طالب‌لو، عنایتی و میلاد نوری از لحاظ بدنی شرایط خوبی دارند و با جدیت تمام هم تمرین می کنند و همین مساله باعث شده تا انگیزه بازیکنان جوان نیز با دیدن تمرینات آنها بیشتر شود.

وی در ادامه افزود: ما در نیم فصل دوم بازی های سنگینی داریم و تمریناتمان را تا پایان اردوی کیش بیشتر براساس مسائل بدنی است.

مربی استقلال در پایان خاطر نشان کرد: ما تا پنجشنبه در کیش خواهیم بود و سپس به تهران بازگشته و تمریناتمان را ادامه خواهیم داد.