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۱۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳

برپایی نشست ماهانه موسیقی با یادی از هنرمندان این عرصه

برپایی نشست ماهانه موسیقی با یادی از هنرمندان این عرصه

در نشست ماهانه هنرمندان موسیقی، بزرگداشت رحمان مرادی، یادبود محمدرضا لطفی، یوسف زمانی و همایون خرم برگزارمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ماهانه موسیقی با بزرگداشت رحمان مرادی، یادبود محمدرضا لطفی، حسین یوسف زمانی، همایون خرم و حضور اهالی فرهنگ و موسیقی شنبه 20د ی ساعت 18در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

سخنرانی انسیه زیدی تبریزی با موضوع بهداشت نوازنده، سخنرانی و اجرای موسیقی به یاد محمدرضا لطفی، حسین یوسف زمان، همایون خرم، تمبک نوازی گروه مرشدان ساوه به همراه چند نوبت اجرای موسیقی تک نوازی وگروه نوازی از برنامه های این نشست است.

نشست ماهانه هنرمندان موسیقی شنبه های سوم هرماه با حضورهنرمندان و پیشکسوتان موسیقی درفرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

علاقمندان جهت حضور در این برنامه می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان دکتر شریعتی، سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 2460654
آروین موذن زاده

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