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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۸

گلایه رئیس اداره فرهنگ بستک از عدم حضور فرماندار در برنامه‌های فرهنگی

گلایه رئیس اداره فرهنگ بستک از عدم حضور فرماندار در برنامه‌های فرهنگی

بستک - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد بستک ضمن گلایه از عدم حضور فرماندار در برنامه های فرهنگی شهرستان گفت: هنرمندان شهرستان این توقع را از فرماندار دارند که در برنامه ها در کنار آنان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی شنبه شب در مراسم شب شعر نبوی که به مناسبت هفته وحدت در این شهرستان برگزار شد، گفت: در سالی که مزین است به اقتصاد و فرهنگ با عزمی ملی و مدیریتی جهادی متاسفانه برخی مسئولان اصلاً توجهی به این موضوع ندارند.

وی افزود: تاکنون برنامه های متعددی از سوی این اداره و با مشارکت مردم و انجمنهای فرهنگی هنری در شهرستان اجرا شده که بعضاً هزاران نفر از مردم در آن شرکت کرده اند اما عدم حضور فرماندار شهرستان برای همه جای بسی سؤال است.

شیبانی در ادامه گفت: هنرمندان شهرستان این توقع را از فرماندار شهرستان دارند که در برنامه ها در کنار آنان باشد و این انتظار نابه جا یا دور از ذهنی نیست.

یادآور می شود شب شعر نبوی به مناسبت هفته وحدت شب گذشته در مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم(ص) بستک اجرا شد که ۲۳ شاعر شهرستان اشعار خود را در وصف پیامبر(ص) و اهمیت وحدت جهان اسلام قرائت کردند.

کد مطلب 2462307

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