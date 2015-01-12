عرضه گوشت گرم ممنوع نیست

عباس عباسی در گفتگو با مهر ضمن رد خبر ممنوعیت عرضه گوشت گرم، اظهار داشت: زمانی که دام کشتار میشود به خاطر اینکه فرایندی تحت عنوان "ترد شدن" در گوشت صورت بگیرد، به صورت مستقیم وارد بازار نشده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتیگراد نگهداری میشود، ضمن اینکه این کار در تمام دنیا انجام میشود.
وی با بیان اینکه اقدام فوق در جهت افزایش کیفیت، ترد شدن گوشت و متوقف شدن برخی انگلها و میکروبها میشود، افزود: گوشت گرم به معنای کشتار دام، درآوردن پوست آن و عرضه بلافاصله گوشت به بازار نیست.
عباسی با اشاره به اینکه این طرح تقریبا در اکثر استانهای کشورهای انجام شده بود، گفت: ما خواستار آن بودیم که طرح مذکور همزمان در استانهای البرز و تهران انجام شود، به همین دلیل اجرای آن مدتی به تاخیر افتاد و از جمعه هفته قبل اجرای آن آغاز و در ابتدای هفته جاری عرضه گوشت تازه به شهروندان شروع شد.
وی اضافه کرد: بنابراین از این پس گوشت گاو و گوسفند باید به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه نگهداری و سپس عرضه شود، این گوشت از نظر بهداشتی و کیفیت فوق العاده است.
عباسی با اشاره به اینکه گوشت گرم پس از اینکه روانه بازار شد تا ۷۲ ساعت می تواند دراختیارمصرف کننده قرار بگیرد، گفت: گوشت منجمد گوشتی است که در دمای منفی ۳۵ تا منفی ۴۵ درجه سانتیگراد منجمد و برای مدت طولانی نگهداری میشود.
