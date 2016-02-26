واکنش به واردات گوشت قرمز روسی/ با مازاد تولید مواجه هستیم

سید احمد مقدسی در گفتگو با مهر و در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال واردات گوشت قرمز از روسیه، اظهارداشت: این مسئله ای بسیار نگران کننده است و ما به آن اعتراض کرده ایم.

وی با بیان اینکه قرار بود ایران به روسیه لبنیات صادر کند، اضافه کرد: اما اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که بحث واردات گوشت قرمز از این کشور مطرح شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و وارداتی انجام نشده است، افزود: فعلا همه چیز در حد حرف است اما ما اعتراض کرده و خواستار آن شدیم که مسئولان دولتی مانع این کار شوند.

مقدسی افزود: ما نه تنها کمبودی در این زمینه نداریم، بلکه دامداران با مازاد تولید هم مواجه هستند و گوشت روی دست آنان مانده است ضمن اینکه در حال حاضر صادرات هم انجام می شود.

وی تصریح کرد: طی ۳ هفته اخیر با کاهش قیمت خرید از دامداران هم مواجه بودیم و قیمت گوشت گوساله نر از حدود ۱۱ هزارتومان به ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است.

مقدسی با بیان اینکه با وجود کاهش قیمت برای تولیدکننده، شاهد بالا رفتن نرخ گوشت در مراکز عرضه به مصرف کنندگان هستیم، گفت: ما نمی دانیم شکاف بین تولید تا مصرف را چه کسی باید کنترل و پیگیری کند که این اتفاقات رخ ندهد.