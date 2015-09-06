حسن رکنی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر برنامه‌ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی بخش کشاورزی، معاونت امور دام وزارت جهاد چه برنامه‌ای برای خودکفایی در تولید کالاهای دامی و به ویژه گوشت قرمز دارد؟ با بیان اینکه گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، عسل و شیر ۵ محصول اصلی صنعت دامپروری هستند، اظهارداشت: با اقداماتی که انجام شد، در سال ۹۳ ما با کاهش واردات گوشت قرمز به کشور مواجه بودیم به طوری که میزان واردات گوشت قرمز از حدود ۹۰ هزار تن در سال ۹۲ به حدود ۶۰ هزار تن در سال ۹۳ کاهش پیدا کرد، ضمن اینکه براساس پیش بینی‌های انجام شده، انتظار می رود واردات این محصول در سال‌جاری نیز با کاهش همراه باشد.

وی، میزان تولید گوشت قرمز در سال گذشته را ۷۸۵ هزار تن عنوان کرد و گفت: میزان واردات این محصول به تناسب افزایش تولید آن، کاهش یافته است.

معاون وزیر جهادکشاورزی درباره اینکه چه زمانی کشور از واردات گوشت قرمز بی نیاز خواهد شد؟ گفت: احتمالا تحقق این امر طی برنامه ای ۵ ساله امکان پذیر خواهد بود.

رکنی با بیان اینکه درحال حاضر نیاز کشور به شیر و محصولات لبنی تامین شده است، گفت: بخشی از مازاد نیاز هم به دیگر کشورها صادر می‌شود اما ما اعتقاد داریم مصرف سرانه لبنیات در کشور باید افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: تولید شیر در کشور در دو سال از ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تن به ۸ میلیون و۸۰۰ هزار تن افزایش یافته و با رشد ۱۰.۷ درصدی در این زمینه مواجه هستیم.

رشد ۹ درصدی تولید مرغ در دو سال

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید گوشت مرغ طی دو سال از یک میلیون و ۸۷۰ هزار تن به بیش از دو میلیون تن رسیده است، گفت: در این زمینه نیز ما با رشد حدود ۹ درصدی مواجه بوده‌ایم.

رکنی، صادرات مرغ را در سال گذشته حدود ۷۰ هزارتن اعلام و اضافه کرد: تولید تخم مرغ نیز نسبت به ۲ سال قبل، حدود ۱۲ هزارتن (۱.۵ درصد) رشد داشته است.

وی با بیان اینکه توان تولید تخم مرغ در کشور بسیار بیش از این میزان است، گفت: ما سعی در کنترل تولید تخم مرغ متناسب با شرایط بازار داریم تا تولیدکنندگان متضرر نشوند و تعادل بین عرضه و تقاضا برهم نخورد.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه میزان تولید عسل در دو سال قبل، ۷۱ هزار تن بوده است، افزود: این رقم درحال حاضر به ۷۸ هزار تن رسیده است، ضمن اینکه سال گذشته ما با صادرات ۵ هزار تن عسل رکورد خوبی را در این زمینه به ثبت رساندیم.

رکنی با بیان اینکه بازارهای بسیار خوبی در کشورهای منطقه و اروپایی برای عسل ایرانی وجود دارد، گفت: تشکل‌های ما باید بیشتر بر روی مسائلی مانند بسته بندی و بازاریابی این محصول کار کنند تا موفقیت‌های بهتر از گذشته را در زمینه صادرات تجربه کنیم.