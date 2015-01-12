فروش ۱۰۰ میلیارد ریال اوراق مشاركت/ سرشانی های اراك، ‌جان می گيرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام آیت الله عباسیان، ظهر دوشنبه در نشست مشترک مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی و رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اصحاب رسانه در خصوص فاز دو بیمارستان تخصصی سرطانی آیت الله خوانساری اراک، گفت: در سیره فرهنگی و تاریخ اسلامی وقف به عنوان پایگاه اقتصادی و راهی برای حل مشکلات جامعه بود.

وی با بیان اینکه از صدر اسلام وجود بیمارستان ها، مدارس، حوزه های علمیه و مساجد وقفی بود، اضافه کرد: بسیاری از مشکلات جامعه و مردم از طریق درآمد موقوفات رفع می شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با اشاره به اینکه امروز باید با برنامه ریزی و پایه گذاری این فرهنگ حسنه بار دیگر مسایل و مشکلات موجود در جامعه حل شود، افزود: یکی از عناصر موثر برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، موقوفات است.

عباسیان ادامه داد: در صورت وجود بیمارستان ها، مراکز تعلیم و تربیت و موقوفاتی برای رفع سایر مسایل و مشکلات جامعه، در صورت تحریم و کاهش قیمت نفت، مشکلات سبب شکست نمی شود.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف به وضوح قابل مشاهده بوده و تنها به ایران اختصاص ندارد، اظهار کرد: امروز با افزایش موقوفات و گام نهادن در این مسیر می توانیم بسیاری از مشکلات جامعه، به ویژه در حوزه سلامت را مرتفع کنیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در جامعه و افزایش فرهنگ وقف نیازمند حضور اقضار جامعه است، گفت: اکنون باید مردم برای رفع مشکلات جامعه که دولت توان مالی برای ورود به آن را ندارد، همکاری کنند.

حجت الاسلام عباسیان با اشاره به اینکه فاز اول بیمارستان سرطانی آیت الله خوانساری با ۶۴ تخت به بهره برداری رسیده است، افزود: فاز دوم این بیمارستان برای توسعه و گسترش با ۶۴ تخت نیازمند کمک خیران برای خریداری اوراق وقفی است.

وی ادامه داد: در برنامه بودجه سال های ۹۲ و ۹۳ با پیشنهاد دولت و حمایت مجلس و منویات مقام معظم رهبری مجوز انتشار ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق وقفی برای ساخت سه بیمارستان سرطانی در کشور داده شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اظهار کرد: بیمارستان سرطانی شهر ری، بیارستان سرطانی جنوب کشور در شیراز و بیمارستان سرطانی آیت الله خوانساری اراک با فروش اوراق وقفی احداث می شود.

حجت الاسلام عباسیان با بیان اینکه این اوراق از روز شنبه ۲۷ دی ماه در شعب بانک ملت در دسترس خیران و نیکوکاران است، تصریح کرد: روز ۲۸ دی ماه از این اوراق در استان مرکزی رونمایی می شود.

اوراق وقفی قابل فروش با مبالغ یک میلیون ریال، پنج میلیون ریال، ۱۰ میلیون ریال، ۵۰ میلیون ریال، ۱۰۰ میلیون ریال و بیشتر در دسترس خیران است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با فروش اوراق وقفی با حداقل یک میلیون ریال موافقت کرده است، افزود:

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بیان کرد: به دلیل اینکه وجه نقد قابلیت وقف شدن ندارد، اوراق وقفی نیازمند عقد صلح بوده که نماینده ولی فقیه در استان مرکزی به نیابت از افرادی که اوراق را خریداری کردند، ساختمان بیمارستان را احداث و وقف می کند.

حجت اسلام عباسیان با بیان اینکه افراد برای خرید اوراق وقفی محدودیت زمانی ندارند، ابراز امیدواری کرد: با اطلاع رسانی مطلوب اوراق وقفی ظرف مدت سه ماه توسط مردم خیر استان خیریداری و فاز دوم در آینده ای نزدیک به بهره برداری رسد.