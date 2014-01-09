استان مرکزی جزو 3 استان دارای آمار بالای سرطان/ شناسایی 4000 بیمار سرطانی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فتح الله محقق صبح روز پنجشنبه در کنگره علمی با موضوع سرطان در دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: تاکنون بیش از سه هزار و 500 تا 4 هزار بیمار سرطانی در استان مرکزی شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی جزو سه استان دارای آمار بالای سرطان است افزود: سرطان پستان در زنان سرطان معده در مردان و سرطان گوارش شایعترین سرطان در استان است.

دکتر محقق با بیان اینکه سرطان سومین عامل مرگ و میر درکشور شناخته شده است گفت: حدود 12 و نیم درصد مرگ و میر در کشور به دلیل سرطان است.

وی آلودگی هوا را یکی از عامل شیوع سرطان در استان مرکزی عنوان کرد.

دبیر علمی این کنگره در ادامه با اشاره به اینکه بیمارستان آیت الله خوانساری بعنوان مرکز درمان سرطان غرب کشور فعالیت می کند افزود: با توجه به افزایش بیماران این بیمارستان جوابگوی نیاز جامعه نیست و نیازمند توسعه بخش های مختلف آن است.

دکتر جباری رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان و دبیر اجرایی این کنگره نیز با توجه به اینکه شیوع سرطان در استان مرکزی رو به افزایش است و برای درمان این بیماری هزینه های زیادی صرف می شود گفت این کنگره برای آشنایی بیشتر با عنوان سرطانی و روشهای تشخیص زودرس سرطان و روشهای درمان آن برگزار شد.

در این کنگره که جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک پزشکان و مدیران تصمیم گیر در حوزه سلامت استان حضور داشتند روشهای پیشگیری عوامل سرطان زا روشهای تشخیص زودرس علائم هشدار دهنده روشهای درمانی و راهکارهای کاهش سرطان در استان بررسی شد.