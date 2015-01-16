علی محسنی در گفتگو با مهر، میزان تولید پسته در سال‌جاری را حداقل ۲۳۵ هزار تن اعلام کرد و افزود: این میزان تولید نسبت به سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به شرایط مطلوب تولید طی سال‌جاری، اضافه کرد: در حال حاضر قیمت این محصول در بازار متعادل و پیش بینی ما این است که بهای پسته شب عید نیز به همین صورت باشد، ضمن اینکه با افزایش قیمتی برای این شب مواجه نخواهیم بود.

محسنی با بیان اینکه در حال حاضر هرکیلوگرم پسته خام از باغ‌داران به قیمت حدود ۳۰ هزار تومان خریداری می‌شود، گفت: صادرات این محصول در ۹ ماهه امسال ۱۳۴ هزار و ۵۴۰ تن و به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۷۰ درصد و از نظر ارزشی نیز ۷۵ درصد رشد داشته است، علاوه بر میزان صادرات پسته در ۹ ماهه امسال بیشتر از میزان کل صادرات سال گذشته بوده است.

به گفته سرپرست دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی، براساس پیش بینی‌های انجام شده صادرات پسته تا پایان سال از نظر ارزشی به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، مقاصد صادرات پسته ایرانی را کشورهای چین، ژاپن، هنگ کنگ، اتحادیه اروپا، عراق و... عنوان کرد و افزود: نزدیک به ۵۰ درصد صادرات پسته کشور به چین است، ضمن اینکه رتبه اول صادرات پسته در جهان به ما تعلق دارد.

محسنی، سطح زیر کشت پسته کشور را بیش از ۳۶۸ هزار هکتار عنوان کرد و ادامه داد: بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از این سطوح بارور است و در زمینه سطح زیر کشت نیز ایران رتبه نخست جهان را داراست.

وی با بیان اینکه در زمینه رتبه نخست تولید پسته جهان در رقابت تنگاتنگ با آمریکا هستیم، افزود: هنوز آمار تولید پسته آمریکا اعلام نشده اما ممکن است تولید آنها حدود ۱۰ درصد بیشتر از ما باشد که دلیل این امر نیز بروز خشک‌سالی و کاهش کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی در کشور ما است.

محسنی در پایان گفت: به طور مشخص طی سال گذشته بیش از ۲۴ درصد توسعه محصولات باغبانی مربوط به پسته بوده است.