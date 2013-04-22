اختصاص بیش از 150 هکتار از اراضی استان ایلام به کشت باغات پسته وبادام

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته بیش از 150 هکتار از اراضی شیب داراستان زیر کشت محصولات باغی پسته و بادام به صورت دیم قرارگرفته است.

وی افزود: مهمترین محصول تولید شده از این اراضی زیر کشت دیم گونه بادام بوده است که گونه دیگری که توسعه دادیم تولید محصول پسته برای اولین بار دراستان بوده است.

وی اضافه کرد: برداشت پسته و بادام برای نخستین بارازباغات شهرستان ملکشاهی آغاز شده و 30 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پسته وبادام اختصاص یافته است.

بازدارادامه داد: در نظر داریم مناطق مستعد استان مثل ملکشاهی، شیروان چرداول وایلام را به تولید محصول پسته اختصاص بدهیم.