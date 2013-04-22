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۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

بازدار خبر داد:

اختصاص بیش از 150 هکتار از اراضی استان ایلام به کشت باغات پسته وبادام

اختصاص بیش از 150 هکتار از اراضی استان ایلام به کشت باغات پسته وبادام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام از اختصاص بیش از 150 هکتار از اراضی استان ایلام به کشت باغات پسته وبادام خبر داد.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته بیش از 150 هکتار از اراضی شیب داراستان زیر کشت محصولات باغی پسته و بادام به صورت دیم قرارگرفته است.

وی افزود: مهمترین محصول تولید شده از این اراضی زیر کشت دیم گونه بادام بوده است که گونه  دیگری که توسعه دادیم تولید محصول پسته برای اولین بار دراستان بوده است.

وی اضافه کرد: برداشت پسته و بادام برای نخستین بارازباغات شهرستان ملکشاهی آغاز شده  و 30 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پسته وبادام اختصاص یافته است.

بازدارادامه داد: در نظر داریم مناطق مستعد استان مثل ملکشاهی، شیروان چرداول وایلام را به تولید محصول پسته اختصاص بدهیم.

کد مطلب 2037869

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