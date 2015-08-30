هادی بختیاری در گفتگو با مهر از کاهش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت پسته در میدان مرکزی میوه و تره‌بار در هفته جاری نسبت به هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: اختلال در صادرات و عرضه زیاد پسته به بازار داخلی سبب کاهش قیمت این محصول شده، ضمن اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم پسته تازه از ۱۳ هزار تا ۱۹ هزار تومان است.

بختیاری همچنین از افزایش حدود ۵ درصدی قیمت صیفی‌جات در میدان مرکزی میوه و تره‌بار خبر داد و با بیان اینکه قیمت انواع میوه تغییر چندانی نسبت به هفته گذشته نداشته است، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم هندوانه از ۱۵۰ تا ۳۵۰ تومان، خربزه از ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی از ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان، سیب‌زمینی از ۵۰۰ تا ۷۵۰ تومان، پیاز از ۵۰۰ تا ۷۵۰ تومان، کاهو رسمی از ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان و کاهو سالادی از ۱۹۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان است.

وی، قیمت هر کیلوگرم انجیر سیاه را از ۲۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم انجیر زرد از ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان، آلو شابلون از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، انگور عسگری از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، انگور قرمز بیدانه ارومیه از ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان، انگور زرد بیدانه ارومیه از ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، انگور کندری و سمرقندی از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و انگور مهره از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است.

این مقام مسئول در میدان بارفروشان، قیمت سیب دو رنگ دماوند را از ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: قیمت سیب لبنانی که تازه وارد بازار شده، از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، انواع سیب از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، خیار رسمی از ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان، خیار درختی از ۱۹۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان، موز از ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان، انواع هلو گرد از ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، هلوانجیری از ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان، شلیل شمس و مغانی از ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، گلابی شاه‌میوه از ۵۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان و گلابی بیروتی از ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان است.