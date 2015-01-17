علی امامی در گفتگو با مهر، قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی نوی بوشهر را بین ۶۵۰ تا ۱۲۰۰ تومان عنوان کرد وگفت: قیمت هرکیلوگرم کاهو سالادی ۶۰۰ تومان، کاهو رسمی ۵۰۰ تومان، هویج ۶۰۰ تومان و کرفس ۴۵۰ تومان است.

وی اضافه کرد: قیمت انواع سبزی قورمه، پلو، کوکو و آش ۷۰۰ تومان، سبزی خوردن ۹۰۰ تومان، خیار رویال ۱۰۰۰ تومان،خیار رسمی ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان و خیار آویز(درختی) ۲۰۰۰ تومان است.

به گفته امامی، قیمت هرکیلوگرم کلم پیچ سفید ۴۰۰ تومان، کلم پیچ قرمز ۶۰۰ تومان، گل کلم ۷۰۰ تومان، پیاز کهنه ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان، پیاز نوجیرفت ۹۵۰ تومان، سیب زمینی درجه یک ۱۱۰۰ تومان و نوع درجه دو آن ۹۵۰ تومان است.

وی درمورد گرانی سبزی خوردن نیز گفت: ریحان موجود در بازار تولید گلخانه و محدود است، بنابراین این سبزی در قیمت سبزی خوردن تاثیر گذار است. به گفته وی، هرکیلوگرم ریحان به قیمت تومان ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.