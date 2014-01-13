گرانی سبزی، قند و شکر

ایسنا: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به بیستم دی ماه سال 92 منتشر کرده است که طبق آن قیمت لبنیات، چای و روغن نباتی نسبت به هفته گذشته هیچ تغییری را نشان نمی‌دهد. هر چند لبنیات نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایشی 0.4 درصدی و قند و شکر افزایشی 1.5 درصدی داشته‌اند.

همچنین طبق این گزارش قیمت تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل کاهش قیمت داشته و همچنین نرخ سبزی‌های تازه و قند و شکر افزایش داشته است.

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات تنها قیمت پنیر غیر پاستوریزه افزایش یافته و با بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بوده است.

قیمت تخم مرغ نیز 0.3 درصد کاهش یافته و برای هر شانه هزینه‌ای بین 7950 تا 10 هزار و 600 تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده بهای برنج داخلی درجه یک و درجه دو در هفته گذشته به ترتیب معادل 0.1 درصد و 0.5 درصد کاهش داشته است.

در گروه حبوبات نیز به جز لوبیا قرمز بهای سایر اقلام بین 0.1 تا 2.2 درصد کاهش داشته‌اند.

طبق این گزارش در میادین میوه و تره‌بار زیر نظر شهرداری برخی از میوه‌ها عرضه نمی‌شده و سایر اقلام نیز مانند میوه و سبزی تازه از نظر کیفی سطح پایینی داشتند.

در میوه فروشی‌های سطح شهر نیز بعضی از میوه‌ها مانند پرتقال‌، نارنگی، لیمو شیرین و هندوانه کاهش قیمت داشتند اما سایر اقلام این گروه با افزایشی بین 0.4 تا 2.3 درصدی روبرو بودند. نرخ سبزی‌های تازه نیز افزایش داشته است.

در بازار گوشت قرمز و سفید نیز تمامی اقلام کاهش قیمت داشتند و به این ترتیب در این هفته قیمت گوشت گوسفند 0.4 درصد، گوشت تازه گوساله 0.7 درصد و گوشت مرغ نیم درصد پایین آمده است.

همچنین در این هفته بهای قند و شکر نیز افزایش یافته اما چای خارجی و روغن نباتی بدون تغییر باقی مانده است.

در بازار خرده فروشی نیز بسیاری از قیمت‌ها یا با کاهش همراه بوده و یا ثابت مانده‌اند البته در این بین قیمت برخی از میوه‌ها و سبزی‌ها درصدی افزایش نشان می‌دهند.

در بین قیمت‌های کاهشی نیز پرتقال درجه دو و همچنین عدس و لپه بیشترین کاهش قیمت را در هفته گذشته تجربه کردند.