گرگان با کمبود یک میلیون مترمربعی فضای سبز مواجه است

سید محمد قدس مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این کمبود فضای سبز در حالی است که مدیران شهری معتقدند با وجود پارک جنگلی ناهارخوران، النگدره و هزارپیچ مرکز استان با کمبود فضای سبز مواجه نیست.

وی ادامه داد: این باور در حالی در ذهن مدیران شهری نقض بسته که مطابق با تعاریف موجود در مدیریت شهری، پارک های خطی و محله ایی جزو فضای سبز محسوب می شوند و ناهارخوران، هزارپیچ جزو فضای سبز شهری محاسبه نمی شوند.

این عضو شورا با بیان این مطلب که اعتبارات کافی برای تملک و جبران کمبود فضای سبز در گرگان وجود ندارد، اظهار کرد: بودجه تملکات شهرداری بسیار محدود است.

وی با اشاره به اینکه از بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری گرگان، حداقل بودجه تملکات فقط به تملک زمین برای احداث فضای سبز تخصیص نمی یابد، افزود: با وجود گره های ترافیکی، بخش اعظم این اعتبارات برای تملک و بازگشایی معابر تخصیص می یابد.

به گفته وی، به دلیل کمبود اعتبارات در این بخش، مدیریت به جای تملک زمین، مجبور است به تغییر کاربری فضاهای تعریف شده به عنوان فضای سبز تن دهد.