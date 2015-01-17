  1. اقتصاد
  2. بازار
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۲۳ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۵ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۱۶ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۴۷ تومان، هر یورو را ۴۰۷۵ تومان، هر پوند را ۵۲۷۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۶۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۲۳۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۲۰۰۰۰
نیم سکه۵۱۱۵۰۰
ربع سکه۲۷۴۵۰۰
گرمی۱۷۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۴۰۱۶
نوع ارز 
دلار۳۴۴۷
یورو۴۰۷۵
پوند۵۲۷۵
درهم۹۶۹
کد مطلب 2466513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها