جدول قیمت سکه و ارز در شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۲۳ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۷۵ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۱۶ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۴۷ تومان، هر یورو را ۴۰۷۵ تومان، هر پوند را ۵۲۷۵ تومان و هر درهم امارات را ۹۶۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)