سکه طرح قدیم ده هزار تومان گران شد/عبور دلار از مرز ۳۷۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز(سهشنبه) قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۹۱۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده؛ ضمن اینکه سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰ هزارتومان افزایش قیمت نسبت به دیروز، یک میلیون و ۹۵ هزار تومان در بازار معامله میشود.
همچنین قیمت نیم سکه هم اکنون ۵۵۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۷ هزار تومان، سکه یک گرمی ۱۸۴ هزار تومان، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۸ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۰ هزار و ۵۶۶ تومان است.
هر دلار در بازار آزاد امروز تهران، ۳۷۰۴ تومان، یورو ۴۰۰۵ تومان، پوند ۴۶۷۹ تومان، درهم امارات ۱۰۱۷ تومان و لیر ترکیه ۹۵۵ تومان است.
|نوع سکه/ ارز
|قیمت(تومان/ دلار)
|تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۹۵ هزارتومان
|تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان
|نیم سکه
|۵۵۸ هزارتومان
|ربع سکه
|۲۹۷ هزارتومان
|سکه یک گرمی
|۱۸۴ هزارتومان
|هر اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۲۱۸ دلار
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۰ هزار و ۵۶۶ تومان
|دلار
|۳۷۰۴ تومان
|یورو
|۴۰۰۵ تومان
|پوند
|۴۶۷۹ تومان
|درهم امارات
|۱۰۱۷ تومان
|لیر ترکیه
|۹۵۵ تومان
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