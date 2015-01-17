کلید توسعه جوامع در اختیار آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش که در تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: آموزش و پرورش دستگاهی عظیم و با سابقه زیر بنایی بالایی است که سایر دستگاه ها از دل آن به وجود آمده اند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی قادر نیست وظیفه تعلیم و تربیت را به نحو احسن انجام دهد، گفت: ظرفیت شوراها فرصت مناسبی است تا منویات آموزش و پرورش را به شکل مطلوب اجرایی کنیم.

محبی افزود: می توان گفت کشور در دستان آموزش و پرورش است، زیرا تربیت قشر کودک و نوجوان جامعه بر عهده این وزراتخانه مهم است و آینده کشور نیز به دست جوانان ساخته می شود.

وی با اشاره به نقش مهم معلمین در تعلیم و تربیت دانش آموزان، ادامه داد: برای تربیت صحیح علمی، عملی و معنوی دانش آموزان نیازمند معلمانی توانمند و با انگیزه هستیم.

مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اظهار داشت: باید جاذبه مدارس و مراکز آموزشی بیشتر شود تا استعدادها و نخبگان بیشتری شناسایی شوند و بتوان از آنها استفاده کرد.

محبی بیان داشت: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی می توانند به شکل وسیع به این اداره کمک کنند تا بتوانیم برنامه های در دست اقدام را سریع تر به پیش ببریم و در این میان نقش والدین دانش آموزان را نیز نمی توان نادیده گرفت.

وی در پایان با بیان اینکه، علی رغم افزایش بیست و شش درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته بسیاری از برنامه ها اجرایی نشدند گفت: مدیران مدارس نباید دغدغه پرداخت هزینه حامل های انرژی را داشته باشند بلکه باید با برنامه ریزی دقیق موفقیت علمی و اخلاقی دانش آموزان را در دستور کار قرار دهند.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم از مدیران مدارس، هیات امنا و اعضای شورای آموزشی و پرورشی تجلیل شد.