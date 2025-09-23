محبی: آموزش و پرورش زیربنای توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی صبح سه‌شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس استان با اشاره به جایگاه خطیر تعلیم و تربیت در مسیر پیشرفت کشور اظهار داشت: تربیت ما باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان امروز بتوانند آینده‌ای بهتر برای کشور بسازند. بارها در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آمده است که آینده کشور در گروی نسل جوان، کودکان و نوجوانان است. اگر دانش‌آموزان خوبی تربیت کنیم، یعنی آینده کشور را ساخته‌ایم.



وی با بیان اینکه مسیر توسعه همه‌جانبه کشور در عرصه‌های علمی، صنعتی، فناوری، سیاسی و اجتماعی از آموزش و پرورش می‌گذرد، افزود: هزینه کردن در آموزش و پرورش در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و انتظار می‌رود مسئولان و نمایندگان و مدیران ارشد استان و کشور بیش از پیش به آموزش و پرورش و نیازهای معلمان و دانش‌آموزان توجه کنند. هرچند نمی‌توان یک شبه همه مشکلات را حل کرد، اما باید کمبودها را کاهش داد و بسترهای پیشرفت را فراهم آورد.



محبی آموزش و پرورش را زیربنای معرفت و دانایی دانست و گفت: کار آموزش و پرورش، ساختن انسان‌هایی است که فردا باید وزیر، استاندار و نماینده مجلس شوند. هر چه دانش‌آموزان امروز را با علم، اخلاق و ادب بیشتر آشنا کنیم، آسیب‌های اجتماعی فردا کاهش خواهد یافت. اگر آموزش و پرورش با برنامه‌ریزی درست حرکت کند، بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه کاهش می‌یابد.



مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه با اشاره به اهمیت علم در اسلام یادآور شد: در دین اسلام به اندازه‌ای که به علم و دانش بها داده شده در هیچ مکتب و مرام دیگری دیده نمی‌شود. برای بسیاری از عبادات محدودیت‌هایی وجود دارد اما علم‌آموزی هیچ حد و مرزی ندارد. از لحظه تولد تا دم مرگ انسان مأمور به آموختن علم است، حتی اگر لازم باشد برای یادگیری به دورترین سرزمین‌ها سفر کند.



وی افزود: امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: هر کس یک کلمه به من بیاموزد مرا بنده خود کرده است. همچنین در قرآن کریم عالمان هم‌ردیف فرشتگان دانسته شده‌اند. اینها همه نشانگر جایگاه والای علم در اسلام است.



محبی با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه آموزش و پرورش نیز گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم آموزش و پرورش را در اولویت نخست برنامه‌های دولت قرار داده و وزیر محترم نیز با برنامه‌ریزی و اهتمام فراوان، در پی ارتقا جایگاه تعلیم و تربیت در کشور هستند. آموزش و پرورش باید هم در بخش آموزش و هم در بخش پرورش تقویت شود، چرا که این دو از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند.



وی با اشاره به جشن شکوفه‌ها که روز گذشته برگزار شد، گفت: دانش‌آموزان تازه‌وارد به دبستان همچون فرشتگان الهی هستند که در دست خانواده و معلمان قرار گرفته‌اند. همان‌طور که جان لاک فیلسوف و نظریه‌پرداز تعلیم و تربیت می‌گوید، کودکان در بدو تولد هیچ نقطه تاریکی در وجودشان ندارند و این خانواده، مدرسه و جامعه هستند که مسیر آینده آنان را شکل می‌دهند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه‌یافته بیشترین سرانه را به آموزش و پرورش اختصاص داده‌اند و همین عامل، زمینه‌ساز پیشرفت آنها شده است. ما نیز باید آموزش و پرورش را دریابیم و در این حوزه بیش از پیش سرمایه‌گذاری کنیم.



محبی در پایان از حضور مسئولان و همراهی آنان در آغاز سال تحصیلی جدید قدردانی کرد و گفت: امروز رسالت ما ساختن فردایی روشن از مسیر آموزش و پرورش است و این مهم تنها با همت جمعی و توجه همه‌جانبه به این نهاد زیربنایی محقق خواهد شد.