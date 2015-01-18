استفاده از آسفالت پليمری در اهواز/پارک بانوان در بهمن افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید باب المراد صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان كرد: از ابتدای سال جاری تاكنون، ۱۷۰ هزار تن آسفالت با مساحت یك میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع با اعتبار ۲۱ میلیاد تومان در مناطق هشت گانه شهر اهواز استفاده شده است.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اهواز افزود: این میزان آسفالت به منظور روكش و زیر سازی آسفالت فرسوده معابر مورد استفاده قرار گرفته كه خوشبختانه این مسئله رضایتمندی شهروندان اهوازی را در پی داشته است.

وی با بیان اینكه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال جاری حدود ۲۰۰ هزار تن آسفالت در سازمان عمران شهرداری اهواز تولید خواهد شد، گفت: بالا بودن دما در این كلانشهر منجر به چروكیدگی آسفالت معابر می شود. آسفالت پلیمری نقطه ذوب بالاتری نسبت به آسفالت معمولی دارد و میزان ماندگاری این نوع آسفالت سه برابر آسفالت معمولی است.

باب المراد با اشاره به استفاده از آسفالت پلیمری در كلانشهر اهواز گفت: در صورت استفاده از این نوع آسفالت می توان در میزان اعتبارات این بخش صرفه جویی كرد.

وی تصریح كرد: میزان مقاومت آسفالت تولیدی استان از لحاظ شاخص های موجود استاندارد پس از تهران رتبه اول را داراست. در برخی مناطق شهر اهواز از روش بازیافت آسفالت گرم استفاده شده كه این فرایند از جنبه های محیط زیستی و صرفه جویی در اعتبارت بسیار مناسب است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اهواز، احداث زیرگذر شریعتی را یكی از پروژه های شاخص استان برشمرد و اظهار كرد: این زیرگذر تا كنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیكی داشته و ۵۵۰ شمع در ساخت آن ستفاده شده است.

وی با اشاره به جابه جایی خطوط لوله فاضلاب، آب شهری و مخابرات در این پروژه اظهار كرد: تاكنون پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای احداث زیر گذر شریعتی هزینه شده و در صورتی كه مسائل مربوط به تملك املاك این پروژه حل شود این زیر گذر تا سه ماه دیگر به اتمام خواهد رسید.

باب المراد عنوان كرد: پروژه پارك بانوان و تعریض پل سوم كیانپارس در دهه فجر سال جاری به بهربرداری خواهد رسید.

وی گفت: بودجه سازمان عمران شهری عملیاتی است و در این خصوص نمی توان بر اساس حدس و گمان مسائل را به پیش برد. بودجه این سازمان در سال جاری ۱۱۰ میلیارد تومان است.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اهواز با اشاره به اخذ گواهینامه اچ اس ای ( ایمنی، محیط زیست، سلامت) توسط این سازمان گفت: یكی از برنامه های پیش روی سازمان عمران شهرداری اهواز در آینده نزدیك احداث كارخانه تولید قطعات بتنی است.