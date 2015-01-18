غزه نماد مقاومت فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش غزه نماد مقاومت بعد از ظهر امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در ایران، زهرا مصطفوی دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین و برخی از سفرای کشورهای منطقه در سالن ایوان شمس برگزار شد. در این مراسم ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران گفت: غزه نماد مقاومت است.

وی با اشاره به هفت سال گذشته و سه جنگ صورت گرفته و ده ها درگیری با صهیونیست ها بیان کرد: اگر به سال ۱۹۷۸ و دوره انتفاضه اول بازگردیم که هفت سال طول کشید یا انتفاضه مسجد الاقصی که ۵ سال زمان برد و همچنین اگر به عقب تر از آن و به دهه ۷۰ بنگریم، می بینیم که نوار غزه همواره شاهد حمله صهیونیست ها بوده است.

ابوشریف با بیان مشخصات جغرافیایی غزه اظهار داشت: غزه مساحت خیلی کوچکی دارد و برابر است با یک سوم مساحت تهران که اکنون از تمام جوانب و جهات در محاصره قرار دارد.

وی ادامه داد: وقتی اشغالگران از نوار غزه خارج شدند خیلی از ادوات شنود آنها در زمین غزه باقی ماند و پیش از خروج آنها ده ها ایست بازرسی صهیونیستی در غزه وجود داشت. با توجه به تمام این مسائل می توان متوجه شد که نوار غزه سمبل مقاومت برای کسانی است که هیچ چیزی در اختیار ندارند و با کسانی که همه چیز دراختیار دارند مقابله می کنند.

ابوشریف اظهار داشت: نواز غزه از سال ۲۰۰۷ تحت شدیدترین محاصره ها قرار دارد؛ متاسفانه این محاصره صرفا از سوی صهیونیست ها نیست بلکه از سوی کشورهای عربی به شدیدترین شکل انجام می شود و به طور خلاصه باید بگویم برخی ها نمی‌خواهند چنین سمبلی برای مقاومت وجود داشته باشد و می خواهند آن را با محاصره مدفون کنند.

نماینده جهاد اسلامی فلسطین ادامه داد: از بین بردن مسئله فلسطین برای سیاست مداران عرب به امری آزاردهنده تبدیل شده است. بی تردید مردم غزه نیز انسان هستند و باید نیازهای انسانی آنها پاسخ داده شود و اگر می خواهیم غزه نمادی برای مقاومت باقی بماند باید از تمام پتانسیل های خود استفاده کنیم.

ابوشریف گفت: امروز نوار غزه در شرایطی قرار گرفته که باید بین مقاومت یا بازسازی یکی را انتخاب کند.

وی با اشاره به ویرانی های حاصل از جنگ در غزه بیان کرد: تا این لحظه هیچ بازسازی انجام نشده است و صهیونیست ها از معامله و باجگیری بین مقاومت و بازسازی استفاده می کنند. مهمترین مسئله در حمایت از غزه حمایت از مردم است.

نماینده جهاد اسلامی فلسطین همچنین ادامه داد: نباید مسئله فلسطین را به نوار غزه خلاصه کرد. توطئه اصلی در کرانه باختری و قدس است. کرانه باختری به اجزای کوچک تقسیم شده و دره اردن به طور کامل تحت سیطره صهیونیست ها است.

وی ادامه داد: قدس کرانه باختری را به دو نیم تقسیم کرده و می توان گفت با این شرایط نوار غزه سمبلی برای مقاومت مردم فلسطین در کرانه باختری و قدس و همه آوارگان فلسطینی است.