تسلیح کرانه باختری راه ایجاد تحول در فلسطین/ محکومیت هتاکی به پیامبر

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مصطفوی دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین در همایش غزه نماد مقاومت ضمن محکومیت مظلومیت هایی که با دشمنی با پیامبر اسلام ایجاد می شود گفت: تعدادی نشریه هتاک و بی اخلاق، پیامبر اسلام که اسوه اخلاق است را مورد اهانت قرار می دهند و سپس عده ای جنایتکار به نام دفاع از ایشان مرتکب جنایت می شوند.

دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین افزود: پس از این وقایع به جای آنکه جنایتکاران این اقدام را مجازات کنند گروهی بار دیگر نسبت به پیامبر اعظم اهانت می کنند. این رفتارها در دنیای مدعی آزادی گواه جاهلیت مدرن است که توسط تمام آزاداندیشان محکوم و مورد تنفر است.

وی افزود: شاید اولین پرسشی که برای همه حاضرین این همایش تدعی می شود این است که چرا باید اجلاسی تحت عنوان غزه نماد مقاومت برگزار شود و اینکه جنگ ۲۲ روزه سال ۱۳۸۸ غزه چه پیام ها و پیامدهایی داشت که آن را تبدیل به نماد مقاومت کرد و نیز افزون بر آن چه علتی ما را به گرامیداشت این رویداد مهم وادار می کند؟

مصطفوی بیان کرد: غزه در سال ۱۳۴۶ ظرف کمتر از نیم ساعت به اشغال ارتش رژیم صهیونیستی درآمد. در سال ۱۳۸۲، ۲۲ روز مقاومت کرد و با ایستادگی مانع از اشغال این منطقه شد و این یک تحول بزرگ است که معادله رویارویی با دشمن صهیونیستی را بر هم زد و آغازگر شرایط جدیدی شد.

دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: در آن حمله اسرائیل برتری نظامی کامل داشت و همه امکانات هوایی، دریایی، زمینی و تکنولوژی نظامی خود را به کار گرفت اما در برابر اراده مردم غزه شکست خورد.

وی با طرح این سئوال که چرا غزه در این دوره به جامعه ای مقاوم تبدیل شد بیان کرد: در سال ۱۳۴۶ کشورهای عربی در جنگ چند روزه و برق آسا شکست خوردند و مناطقی مانند کرانه باختری، نوار غزه، بلندی های جولان و شبه جزیره سینا را از دست دادند. جامعه فلسطینی در آن هنگام تحت سرپرستی این دولت های عربی ناسیونالیست دچار شکست شد ولی در سال ۱۳۸۸ تحولات زیادی در منطقه اتفاق افتاد که این شرایط را به کلی تغییر داد.

فرزند امام با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی که موجب در اولویت قرار گرفتن آزاد سازی فلسطین در جامعه ایران و امت اسلامی شد، گفت: فرهنگ پویای انقلاب اسلامی ایران تحولی در سرتاسر منطقه از جمله فلسطین پدید آورد و انتفاضه و قیام جامعه فلسطینی در سال ۱۳۶۶ آغاز شد و به رغم توطئه سازش اسلو با برخی گروههای ورشکسته سیاسی فلسطینی جامعه در فلسطین خاموش نشد و این جامعه پس از دوره کوتاه در سال ۱۳۷۹ انتفاضه را از سر گرفت.

دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین با اشاره به اینکه این قیام ها سرانجام به مقاومتی فراگیر ارتقا یافت افزود: در این حماسه جریانهای مقاوم به ویژه جنبش حماس و جهاد اسلامی موفق شدند ۲۲ روز در مقابل ماشین جنگی دشمن ایستادگی کنند و از آن زمان تاکنون دو بار در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ مقاومت در برابر حمله گسترده دشمن حماسه آفریدند و مانع از اشغال غزه شدند.

وی ادامه داد: در چند ماه گذشته نیز مقاومت در غزه ۵۱ روز در مقابل حملات هوایی، دریایی و زمینی دشمن و حمایت همه جانبه غرب از آن ایستادگی کرد و یک بار دیگر غزه را حفظ کرد.

مصطفوی گفت: ایستادگی مقاومت تاکنون نشان داده است که راهکار مناسبی برای آزادسازی سرزمین و حفظ آن به شمار می آید. در سال ۱۳۸۴ دشمن صهیونیستی تحت فشار عملیات گسترده مقاومت ناگزیر به عقب نشینی از غزه شد و دشمن در سه جنگ پیاپی در شش سال گذشته نیز نتوانست این سرزمین را دوباره اشغال کند و این واقعیت نه تنها صحنه متفاوتی را در غزه خلق می کند بلکه الگویی را پیش پای دیگر بخش های جامعه فلسطینی در کرانه باختری و سرزمین های اشغالی قرار می دهد و تنها راه آزادی از ظلم و اشغال صهیونیست ها را به آنها نمایان می کند.

دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین بر لزوم تسلیح کرانه باختری اشاره کرد و اظهار داشت: درخواست مقام معظم رهبری از مردم کرانه باختری برای پیوستن به فرآیند مقاومت که بسیاری از رهبران جهادی فلسطین از آن راهکار حمایت می کنند نشان می دهد تعمیم این الگو از غزه به کرانه باختری به یک خواست عمومی تبدیل شده و آن را تنها راه برای ایجاد تحول جدی در کل معادله فلسطین می شمارند.

وی در پایان گفت: شکی نیست که عملیات اخیر مجاهدان فلسطینی بر ضد دشمن صهیونیستی در کرانه باختری بویژه در شهر بیت المقدس با امکانات دم دستی مانند ماشین و سلاح سرد نشان از گسترش باور مقاومت در میان مردم کرانه باختری است که خود در آینده معادله دیگری را رقم خواهد زد.