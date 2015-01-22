  1. استانها
  2. مرکزی
۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

خلیلی:

نبود فیلتراسیون استاندارد مهمترین عامل آلودگی هوای دلیجان است‎

نبود فیلتراسیون استاندارد مهمترین عامل آلودگی هوای دلیجان است‎

اراک - رییس محیط زیست دلیجان گفت: نداتشن فیلتراسیون استاندارد در واحدهای صنعتی مهمترین عامل آلودگی هوای این شهرستان است .

کامبیز خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۱۰۰واحد تولید ایزوگام، ۳۰واحد کوره آجرپزی، ۱۴کارخانه تولید پودر صنعتی و معادن شن و ماسه کانونهای آلودگی این شهرستان به شمار می روند .

وی با بیان اینکه این واحدهای صنعتی سیستم فیلتراسیون دارند اما خارج از استانداردهای لازم تصریح کرد: این واحدها با انتشار گازهای آلاینده در هوای دلیجان به شدت بر کیفیت محیط اثرگذاری دارند .

 و ی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون چهار واحد تولید عایق رطوبتی به دلیل آلایندگی زیست محیطی در این شهرستان مهر و موم شدند.

خلیلی تصریح کرد: این اداره با انجام بازدید های شبانه روزی و کنترل مستمر از فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی بویژه واحدهای تولید عایق رطوبتی، قیر و پودرهای صنعتی که از منابع عمده آلایندگی شهرستان هستند، درصدد کاهش آلودگی هوا و محیط زیست است.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی مسئولان واحدهای صنعتی قیر وایزوگام با قوانین ومقررات زیست محیطی در طی امروز نیز خبر داد و افزود: ۴۰نفر در این کارگاه شرکت کردند .

خلیلی از برگزاری زنگ هوای پاک در مدرسه حافظ دلیجان با حضور مسئولین شهرستان، افتتاح ایستگاه سنجش ذرات کمتر از دو و نیم میکرون در محل ساختمان آتش نشانی دلیجان، برگزاری همایش دوچرخه سواری عمومی با حضور اقشار مختلف مردم، اطلاع رسانی در سطح شهر و نواحی صنعتی دلیجان از طریق نصب پلاکارد وبنرواعلام شعار روز هوای پاک با عنوان "دوباره آسمان آبی" از برنامه های اجرایی این هفته نام برد.  

شهرستان دلیجان به عنوان چهارمین شهر آلوده استان مرکزی مطرح است.

کد مطلب 2471372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها