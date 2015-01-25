پروژه آسفالت راه ۱۰ روستای خراسان شمالی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه پروژه احداث و آسفالت راه ۱۰ روستای شهرستان فاروج با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، هادی شوشتری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس، فرماندار فاروج، مدیرکل دفتر فنی استانداری و شماری دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی انجام شد.

علی صغر بدیعی مقدم، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در این مراسم اظهار داشت: پروژه مزبور احداث و آسفالت ۳۵ کیلومتر راه روستایی بوده که شامل عملیات اجرایی راهسازی محورهای روستایی امیرآباد، بیرم آباد، بهار سفلی و علیا، آق چشمه و اسطرخی است.

وی با بیان این که برای اجرای پروژه در مجموع ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: محور بیرم آباد به امیر آباد شامل ۱۸ کیلومتر است که با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال شش روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد.

بدیعی مقدم اظهار داشت: همچنین محور اسطرخی به بهار سفلی و علیا نیز شامل ۱۴ کیلومتر است که با تحت پوشش قرار دادن سه روستا با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال احداث خواهد شد.

به گفته وی در این پروژه راه آنتنی روستای آق چشمه نیز به طول دو کیلومتر احداث و آسفالت می شود.

بدیعی مقدم یادآور شد: عملیات اجرایی این پروژه شامل خاک برداری، خاک ریزی، زیراساس، ابنیه فنی و آسفالت گرم است که از امروز آغاز شده و در صورت تامین به موقع اعتبار تا سه سال آینده به اتمام می رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به این که اتمام پروژه های نیمه تمام یکی از مهمترین اولویت های این اداره کل است، افزود: در خراسان شمالی شاخص آسفالت راه روستایی از میانگین کشوری فاصله دارد به همین دلیل می بایست در این زمینه اقدامات مضاعفی صورت گیرد.

وی در این زمینه از روستانشینان خواست تا به عنوان خیرین راهسازی برای تسریع در روند راهسازی، در آزادسازی حریم راه ها با پیمانکار همکاری لازم را داشته باشند.

بدیعی مقدم در پایان اظهار داشت: امسال در مجموع عملیات احداث و آسفالت ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان فاروج آغاز شده و در حال انجام است.