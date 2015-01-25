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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

پرتوی خواستار شد؛

فروش عسل های تقلبی حاشیه جاده ها در اردبیل متوقف شود

فروش عسل های تقلبی حاشیه جاده ها در اردبیل متوقف شود

اردبیل – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان خواستار توقف فروش عسل های تقلبی حاشیه جاده های این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتویی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی برند سازی عسل اردبیل به خبرنگار مهر گفت: عسل های تقلبی کنار جاده ها در واقع رنگ عسل و آب و شکر است.

وی افزود: تا زمانی که فروش عسل های تقلبی مهار نشود نمی توان عسل اردبیل را به جایگاه مطلوب رساند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان در خصوص طرح برند سازی عسل سبلان، تاکید کرد: یک محصول زمانی می تواند در ابعاد گسترده مطرح شود که برخوردار از برند باشد.

پرتویی معتقد است عسل اردبیل به دلیل کیفیت ویژه می تواند در سطح جهانی شهرت یابد و لازمه آن ممانعت از فروش عسل های تقلبی است.

وی به ضرورت مشارکت دانشگاه ها و جهاد کشاورزی استان تاکید کرد و گفت: در عین حال آموزش و فرهنگ سازی در تحقق این مهم ضرورت دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان افزود: همان طور که سیب زمینی اردبیل با نام سبلان ثبت شده است، عسل اردبیل نیز ظرفیت ثبت تحت یک برند مشخص را دارد.

کد مطلب 2473539
محمد میرزایی ناطق

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