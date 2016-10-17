فرامرز حیدری در گفتگو با مهر درباره میزان تولید عسل طی سال‌جاری در کشور، اظهارداشت: وزارت جهادکشاورزی باید آمار نهایی و دقیق تولید را اعلام کند که هنوز به جمع بندی کاملی در این زمینه نرسیده است.

وی با بیان اینکه امسال استان‌های مختلف شرایط متفاوتی در زمینه تولید عسل دارند، گفت: امسال تولید این محصول در استان لرستان حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته این درحالی است در استان آذربایجان شرقی ما با کاهش شدید تولید این محصول مواجه هستیم.

نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران اضافه کرد: امسال به دلیل تغییرات اقلیمی که شاهد آن هستیم، وجود ریزگردها، خشکسالی و عدم تعادل بین مرتع و زنبور عسل، به احتمال زیاد با کاهش تولید عسل طبیعی و سالم در کشور روبرو خواهیم بود.

حیدری قیمت عسل طبیعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: قیمت تمام شده تولید این نوع عسل برای تولیدکنندگان بین ۳۰ تا ۳۵ هزارتومان است و نرخ آن برای مصرف کننده باید بین ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان باشد.متاسفانه قیمت عسل در بازار نوسانات زیادی دارد و بر نحوه تولید، عرضه، بهداشت و استاندارد آن‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول، نظارت چندانی وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان لرستان ادامه داد: آزمایشگاه مرجع اتحادیه سراسری زنبورداران کشور به مرحله بهره برداری رسیده است و در این آزمایشگاه عسل تولیدی به طور کلی آنالیز و سلامت و استاندارد آن تایید می‌شود.

حیدری افزود: کسانی که مایل باشند می‌توانند به این آزمایشگاه مراجعه و درخواست آنالیز محصولشان را کنند.

وی با اشاره به افزایش عسل‌های تقلبی در بازار، اضافه کرد: عسل‌های تقلبی زیادی در بازار عرضه می‌شود که خارج از کندو ساخته می‌شوند و تولید آنها توسط زنبور انجام نمی‌شود.

حیدری عسل‌هایی را که توسط فروشندگان دوره گرد به فروش می‌رسند، از جمله محصولات تقلبی عنوان کرد و گفت: عسلی که قیمت آن بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است، نمی‌تواند عسل طبیعی باشد.

نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران کشور به این پرسش که برآورد می‌شود چند درصد عسل‌های موجود در بازار تقلبی باشد؟ پاسخ داد: آماری در این زمینه ندارم و نمی‌توانم درباره آن اظهارنظر کنم.