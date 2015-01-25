به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاریفر در مراسم تجلیل از فروشندگان و تولیدکنندگان برتر صنایع دستی که امروز پنجم بهمن ماه در محل سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، با اشاره به اینکه ما یک مشکل فرهنگی جدی داریم، گفت: این مشکل به نفت و اخلاق نفتی برمیگردد. پول حاصل از نفت در جیب ماست، پس دغدغه توجه به صادرات غیرنفتی و پرورش فکر و اندیشه را نداریم. این مساله بلای جان ما شده است. ما دانشگاه نفتی داریم که تمام پول خود را از دولت میگیرد تا فارغالتحصیلان آن، کارمندان دولت شوند. این همان چیزی است که در اقتصاد به عنوان «نفرین منابع» میشناسیم.
وی در ادامه بیان کرد: ما مدیران نفتی فکر میکنیم اگر پستمان را از دست دهیم، میمیریم. این شرایط زندگی کردن در کشوری است که مغز پایه اقتصاد نباشد و آدمها به درآمد حاصله از فروش نفت فکر کنند، در نتیجه نوآوریهای خود را از دست میدهند و بچههایی تربیت میکنند که کارمند دولت باشند؛ به جای آنکه به کارآفرینی بپردازند.
به ارتقای کیفیت و رشد صادرات صنایع دستی فکر کنیم
ستاریفر به نقش دانش در توسعه صنایع دستی اشاره و بیان کرد: من شنیدهام که سفالگران لالجین به خاطر وجود سُرب در لعابشان، نمیتوانند کارهای خود را صادر کنند. این مشکل راهحل دارد. ما با شناسنامهدار کردن آثار خود با روشهای مدرن، استانداردسازی، تشخیص سلیقه مخاطب، برندسازی، ایجاد بانک اطلاعاتی از استانها و مشاهیر و شبکهسازی کردن میتوانیم به ارتقای کیفیت و رشد صادرات خود در بخش صنایع دستی فکر کنیم.
معاون علمی رئیسجمهور با طرح این سئوال، گفتههای خود را ادامه داد: مگر ۲۰۰ سال پیش فناوری ما چطور منتقل میشد؟ مگر نه اینکه از روش سینه به سینه و استاد ـ شاگردی استفاده میکردیم. حالا این روش کمرنگ شده و هیچ مکانیسم روشنی برای انتقال فناوری در حوزه صنایع دستی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه ۲۰ سال پیش شرکتهای نفتی حرف اول را در سطح دنیا مطرح میکردهاند و حالا موسساتی چون گوگل، مایکروسافت و فیسبوک، گفت: این موسسات فکر دارند، مغز دارند؛ اینها آیندهای است که ما باید به آن نگاه کنیم. آینده ما در چاه نفتی نیست. اشتغال فارغالتحصیلان در همه رشتههای علوم انسانی اهمیت دارد. ما در معاونت علمی ریاست جمهوری یک ستاد فناوری تاسیس کردهایم که در زمینه تجاریسازی علوم انسانی از پویا نمایی، بازی یارانهای و صنایع دستی فعالیت میکنند.
نماینده وزیر صتعت: تولید صنایع دستی ما کم است
حمید یزدانی، رئیس سابق سازمان صنایع دستی یکی دیگر از کسانی بود که به نمایندگی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش سخن گفت. یزدانی صنایع دستی را مجموعهای از هنرهای اصیل و مردمی کشور ما دانست که با اعتقادات، باورهای دینی و ملی ما گره خورده و گفت: پس ما نمیتوانیم نسبت به فروش و صادرات آن بیتوجه باشیم. صادرات برابر با ۵۰۰ میلیون دلار برای فرش و صنایع دستی، صادرات خوبی نیست.
به گفته یزدانی، ما در همه قارهها به جز اقیانوسیه دارای جایگاهی هستیم که میتوانیم به ارائه هنرهای سنتی خود بپردازیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۰ رایزن بازرگانی در ۳۰ کشور جهان دارد. این وابستههای بازرگانی میتوانند صنایع دستی ما را به کشورهای دیگر دنیا معرفی کنند اما توسعه و ترویج صنایع دستی و افزایش حجم صادرات در گروی یک عزم ملی و همه جانبه است.
وی تدوین تعرفههایی در راستای حمایت از صنایع دستی، تعامل با سازمان میراث فرهنگی، استفاده از صندوق ضمانت صادرات ایران را اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از صنایع دستی و هنرهای سنتی دانست. همچنین به ظرفیت فروشگاههای زنجیرهای برای عرضه و بازاریابی این محصولات اشاره کرد و گفت: ما سال گذشته نشستی با خودروسازان داشتیم و از آنها خواستیم از تولیدات صنایع دستی در داخل خودروهای تولید شده استفاده کنند اما تولید ما کم و پاسخگوی این نیاز نبود.
نظر شما