۶ میلیون کارت سوخت مازاد سال گذشته در کشور باطل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حقیقی دوشنبه شب در دهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه پدیده قاچاق سوخت به نوعی با مسائل هرمزگان مرتبط است، عنوان کرد: روزانه ۲۴۸ میلیون لیتر فرآورده های سوختی در کشور توزیع می شود که هشت درصد از این میزان انحراف دارد که به نوعی مسیر قاچاق را طی می کند و سهم هرمزگان در این بخش قابل توجه است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور افزود: مقابله با قاچاق سوخت را باید فرآیندی دید و اگر به غیر از این پیش برویم، در مقابله روند نزولی را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: سال گذشته شش میلیون کارت سوخت مازاد در کشور باطل شد که نتیجه این اقدامات رشد مصرف بنزین را در سال جاری نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش داده است.

حقیقی اضافه کرد: در سال آینده ارائه سوخت به مباحث حمل و نقلی برون شهری بر مبنای پیمایش صورت خواهد گرفت.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در هرمزگان در راستای مقابله با قاچاق سوخت، اظهار داشت: در این استان هماهنگی خوبی در راستای مقابله با قاچاق سوخت فراهم شده است.