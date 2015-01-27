عمده صادرات صنایع دستی اردبیل به صورت چمدانی است

علیرضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل مرز مشترک استان با جمهوری آذربایجان و نزدیک به این کشور صادرات چمدانی صنایع دستی به وفور انجام می شود.

وی افزود: متاسفانه آمار مشخصی از صادرات چمدانی در دست نیست و بر همین اساس آمار قطعی از وضعیت صادرات صنایع دستی در دست نیست.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان یادآور شد: سال گذشته ۳۵۰ هزار دلار صادرات صنایع دستی از استان انجام شده که در مقایسه با رقم صادرات کل کشور بالغ بر ۱۳۰ میلیون دلار قابل توجه است.

به گفته دباغ عبداللهی در همان سال این حجم صادرات ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی استان را شامل می شود.

وی با اذعان به انجام صادرات چمدانی ادامه داد: اخبار فروش های قابل توجه هنرمندان در سایه صادرات چمدانی به گوش می رسد اما مقدار آن عملا قابل محاسبه نیست.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان معتقد است با وجود اینکه صادرات صنایع دستی آنطور که باید به طور دقیق محاسبه نمی شود اما بازار صنایع دستی یک بازار پویا و زنده است.

دباغ عبداللهی تاکید دارد که با ساماندهی این بازار می توان زمینه های توسعه کمی و کیفی فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی استان را در بازارهای داخل و خارج کشور فراهم کرد.