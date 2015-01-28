95هزار مترمربع به فضای سبز منطقه سه شهری اردبیل افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مسیب زاده عصر چهارشنبه در جلسه کمیته توسعه فضای سبز اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این میزان، بیش از ۲۲ هزار متر مربع نیز فضای سبز این منطقه بهسازی شده است.

وی مجموع توسعه و بهسازی فضای سبز منطقه ۳ اردبیل را ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع برشمرد و تاکید کرد که با این اقدامات هم اکنون این منطقه سبزترین منطقه شهری اردبیل محسوب می شود.

مسیب زاده منطقه سه شهری اردبیل را از نظر وسعت و مساحت از سایر مناطق شهرداری بزرگتر دانست و با اذعان به اینکه این منطقه از تراکم جمعیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است، تصریح کرد: با توجه به موقعیت خاص آن که متشکل از مناطق حاشیه ای و مرکزی است، لذا دامنه خدمات این منطقه نیز گستره بزرگتری از شهر را شامل می شود.

به گفته وی هم اکنون این خدمات در محدوده شهرک های پرتراکم همچون کارشناسان، حافظ، رضوان و... و همچنین مناطق مرکزی و بخشی از بافت تاریخی شهر را شامل می شود.

شهردار منطقه سه اردبیل ترکیب مناطق برخوردار و کم برخوردار شهر در حوزه منطقه سه اردبیل را یادآور شد و با اشاره به فاصله درآمدی موجود بین ساکنان این مناطق و به تبع آن ناهمگونی درآمد حاصل از عوارض دریافتی شهرداری از این مناطق، عنوان کرد: این امر خود زمینه ساز برخی مشکلات بوده است.

وی ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده منطقه ۳ را یکی از این مشکلات برشمرد و بیان داشت: این معضل در حال حاضر در منطقه سه شهری اردبیل بیشتر از سایر مناطق شهر خودنمایی می کند.