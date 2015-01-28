لالجین تامین کننده ۸۵ درصد صادرات سفال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی سیفی عصر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای شهر لالجین که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کرد: لالجین ۱۰۵ شهید تقدیم انقلاب کرده و دارای مردمی ولایتمدار است.

وی با بیان اینکه شمار طلاب این شهر در کشور بیش از ۷۵ نفر است، عنوان کرد: ۱۹ حافظ کل قرآن و ۹۸ حافظ جز قرآن در این شهر شناسایی شده اند.

وی با اشاره به همدلی مسئولات این شهر تاکید کرد: در شهر لالجین جناح بندی سیاسی معنا ندارد و همدلی و وحدت برای پیشبرد کارها اولویت است.

حجت‌الاسلام محمدتقی سیفی با بیان اینکه حرفه سفالگری حرفه ای سخت است به طوری که بیشتر مردانی که ۵۰ سال از عمر آنها می گذرد و در این حرفه مشغول به کار بوده اند به صورت پرانتزی راه می روند، ادامه داد: سفال لالجین قدمتی ۷۰۰ ساله دارد و لالجین پایتخت سفال ایران است.

وی از صادرات سفال لالجین به ۲۰ کشور دنیا سخن گفت و با بیان اینکه لالجین تامین کننده ۸۵ درصد سفال صادراتی ایران است، گفت: مردم شهر لالجین خواستار رفع مشکل اوقافی بودن این شهر هستند.

وی تفکیک حوزه انتخابیه بهار و لالجین را در انتخابان دور بعدی مجلس شورای اسلامی مطالبه مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: راه اندازی صندوق حمایت از صنایع دستی در راستای ارتقا تولید باید مدنظر قرار گیرد.

وی لحاظ شدن حرفه تولید سفال در زمره مشاغل سخت را خواستار شد و گفت: مردم شهر مهاجران از توابع لالجین در زمینه بهداشت و سلامت در مضیقه هستند.