به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز که عصر امروز برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از ۵۰ روز تعطیلی لیگ عملا هفته هجدهم یک آغاز مجدد در مسابقات لیگ است و همه باید از اول مسابقات را شروع کنیم.

وی با اشاره به تغییرات زیاد تیمش افزود: قرار نبود پس از حذف تیم ملی اینقدر زود مسابقات برگزار شود و همین مساله و در کنار آن تعطیلی بلندمدت لیگ به همه تیم ها ضربه زده است، هر چند در این هفته تیم هایی که میهمان هستند، شرایط بدتری دارند و ما شانس آوردیم، میزبان هستیم.

سرمربی تیم ملوان بندرانزلی با اشاره به غیبت ۷- ۸ بازیکنش در تمرینات آماده‌سازی اخیر تصریح کرد: هر چند وضعیت آهی، رافخائی و رضی‌پور برای حضور در مقابل تراکتورسازی مشخص نیست، اما در این مدت استعدادهای خوبی را کشف کردیم و بازیکنان مناسبی را گرفتیم تا شرایط تیممان تغییرات خوب‌تری داشته باشد.

کریمی در ادامه با تاکید بر اینکه ملوان یکی از پرطرفدارترین تیم های شمال کشور است، یادآور شد: هر چند ملوان در شرایط بحرانی قرار دارد، اما حمایت همین هواداران می تواند به ما کمک کند از این بحران خارج شویم. امیدوارم فردا بازی خوبی را برابر تراکتورسازی از خود ارائه کرده و با بردن این تیم به مسابقات برگردیم.

وی در مورد وضعیت حسین ماهینی هم اینگونه اظهارنظر کرد: امیدوارم بخاطر روزهای با برکت دهه فجر مسئولان از اشتباه این جوانان گذشته و با بخشش آنها، اجازه دهند به میادین فوتبال بازگردند تا از یک سو فوتبالشان نابود نشود و از سوی دیگر به تیمی مانند ملوان کمک شود.

سرمربی تیم ملوان بندرانزلی در پایان ضمن تشکر از سیروس محجوب که حمایت های خوبی از تیم ملوان داشته است، گفت: امیدوارم مسئولان شهر هم در کنار حمایت های معنوی، از نظر مالی نیز به ما کمک کنند و دستمان را بگیرند تا در آینده ملوان بتواند شرایط بهتری داشته باشد.