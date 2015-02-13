برگزاری جشنواره و کنفرانس وب و موبایل در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که از 26 تا 27 بهمن ماه در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود، بنگاه‌ها ، مراکز علمی و تحقیقاتی، کارشناسان و محقققان، استادان دانشگاه ها و مقامات دولتی، حضور خواهند داشت.

در جشنواره و کنفرانس بزرگ وب و موبایل ایران بیش از حدود 12 هزار سایت ایرانی در 4 شاخه اصلی و 38 زیر گروه حضور خواهند داشت.

امسال تعداد شرکت کنندگان در جشنواره وب 50 درصد و تعداد شرکت کنندگان در کنفرانس موبایل ایران 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

جشنواره و کنفرانس بزرگ وب و موبایل ایران با هدف تلاش برای تغییر فضای کسب و کار اینترنتی و ترویج و تشویق این فرهنگ، ایجاد شبکه های بومی فعالان، آموزش و افزایش میزان و تنوع سرمایه در دست کارآفرینان برگزار می شود.

جشنواره وب ایران با شرکت ۵۰ سایت شروع به کار کرد و پس از ۶ سال، حالا این تعداد به ۸ هزار و ۲۰۰ سایت و در ۵ بخش اصلی افزایش یافته است.

در این جشنواره، سایت‌های برتر از سوی داوران، انتخاب و معرفی خواهد شد. انتخاب برگزیدگان جشنواره وب، امسال توسط ۱۰۰ داور به صورت آنلاین صورت می گیرد.

بخش‌های جشنواره وب امسال شامل کسب و کارها ، اطلاع رسانی، صنایع مرتبط و استاتاپ ها (شرکت های اینترنتی با سابقه کمتر از ۲ سال) است و ملاک های داوری این سایت‌ها محتوا، طراحی دیداری، کارکرد، تعامل کاربر با سایت و تجربه کلی استفاده کاربر از سایت تعریف شده اند که آخرین اطلاعات وب و تجارت آنلاین را در اختیار مخاطبان قرار می دهند

در بخش موبال نیز بیش از ۱۳۰۰ اپلیکیشن فارسی حضور خواهند داشت. در این بخش ۹۸۹ اپلیکیشن در پلتفرم اندروید، ۸۲ اپلیکیشن در پلتفرم آی او اس و ۳۷ اپلیکیشن در پلتفرم ویندوزفون شرکت دارند.

