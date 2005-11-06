جلد پنجم كتاب "اخلاق الاهي" اثر آيت الله مجتبي تهراني منتشر شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" آيت الله مجتبي تهراني استاد اخلاق و فقه حوزه هاي علميه و از شاگردان برجسته امام خميني (ره) است.

مجموعه مباحث چندين ساله اخلاق و عرفان وي تا كنون از دو هزار درس فراتر رفته است و همچنان نيز ادامه دارد. دروس معنوي و اخلاقي آيت الله تهراني، اخلاق نظري انتزاعي و متعارف نيست و همچنين بازگفت تقليدي اخلاق فلسفي و يوناني به حساب نمي آيد. علاوه بر اين، تعليمات سلوكي وي با عرفان مسلكي نسبتي ندارد. زيرا دروس وي آميزه اي از اخلاق نبوي و عرفان علوي است كهبا رعايت نياز نسل امروز سامان يافته است.

مجموعه "اخلاق الاهي" كه توسط يكي از شاگردان وي در حال انتشار است قرار است در 12 مجلد منتشر شود.

جلد پنجم از اين مجموعه به آفات زبان مي پردازد. زبان در بين همه اعضاء و جوارح آدمي با بيشترين آفت روبرو است. به تعبير ديگر بسياري از آفات و امراض نفساني به صورت مستقيم و غير مستقيم به زبان مربوط مي شود. در اين ميان بيماريهاي دروني انسان به شكلهاي گوناگون در زبان آدمي جلوه گر شده خود نمايي مي كنند.

آفات زبان گاه به ماده و درون مايه گفتار آدمي و گاه به حالتي كه در آوا و آهنگ اوست مربوط مي شود. از اين رو آفات زبان را مي توان به دو بخش عمده آفتهاي مادي و آفتهاي صوري تقسيم كرد.

برخي از مطالبي كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته و در 14 فصل گردآوري و تدوين شده اند عبارتند از: اضلال، امر به معروف و نهي از منكر، غنا، اهانت، مدح، طعن، دوزباني، افشاي سر، تكلف در سخن، شكايت، مزاح، خنده، گريه و شعر.