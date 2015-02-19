اقتصاد مقاومتی ضرورت معطوف به جریان تحریم و وضعیت امروز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار معاون سیاسی وزیر کشور افزود: حتی اگر شرایط بهبود یابد و منابع فراوان باشد بازهم روح دینی ایجاب می کند که نه تنها اقتصاد بلکه همه بخش های جامعه دینی مقاوم باشد.

وی بیان داشت: دشمن در همه عرصه ها به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی است و این تنها در عرصه اقتصادی نیست بلکه در بخش های سیاسی و اجتماعی هم به دنبال ضربه زدن است اما در حال حاضر عرصه اقتصادی بروز بیشتری دارد.

کشورنیازمند یک اقتصاد، اجتماع و سیاست مقاومتی است

آیت الله ملک حسینی کشور را نیازمند یک اقتصاد، اجتماع و سیاست مقاومتی دانست و گفت: این مسئله نیازمند باور و اعتقاد مسئولین به این مسئله و آگاهی است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: در تحقق اقتصاد مقاومتی، باور به ضرورت آن و آگاهی به شیوه های رسیدن به نتیجه خیلی مهم است.

وی تاکید کرد: مدیران باید در آموزش های ضمن خدمت ساز و کارهای اقتصاد مقاومتی را آموزش ببینند و تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی را بدانند.

آیت الله ملک حسینی همچنین تصریح کرد: اگر باور و آگاهی به اقتصاد مقاومتی باشد اما اقتدار مدیریتی در اجرا نباشد باز به نتیجه نخواهیم رسید.

توجه به اقتصاد مقاومتی توسط مدیران محلی ضروری است

معاون سیاسی وزیر کشور هم در این دیدار بر توجه هر چه بیشتر مدیران به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی اجرای اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است.

محمد حسین مقیمی افزود: کاهش قیمت نفت شرایط خاصی را می طلبد که نیاز به هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر مسئولین دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر توجه به اقتصاد مقاومتی توسط مدیران محلی اهمیت بسیار زیادی دارد که برای تبیین این اهمیت به استان‌ها سفر می‌کنیم.

مقیمی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص موضوع تحریم و همچنین وابستگی به نفت تصریح کرد: فرمایشات اخیر معظم‌له وظیفه مسئولان را بیشتر کرده است.