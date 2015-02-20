حسن منتظر تربتی در گفتگو با مهر درباره برنامه جدید ذخیره سازی گازهای میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تولید گاز کشور در مجموع بیش از ۲۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است که پیش بینی می شود سال آینده با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی این ظرفیت تولید بیش از سال جاری افزایش یابد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه در کنار تامین گاز مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه های برق و پتروشیمی‌ها یکی از مهمترین برنامه‌های گازی کشور سال آینده ذخیره سازی گسترده گاز در مخازن مستقل گازی و یا میادین نفتی است، تصریح کرد: از این رو هم اکنون چندین مخزن نفتی و گازی کاندیدای ذخیره سازی گاز این میدان مشترک هستند.

این مقام مسئول با اشاره به بهره برداری از دو مخزن زیر زمینی ذخیره سازی گاز در شمال و شمال شرق کشور، اظهار داشت: برای زمستان سال جاری به طور متوسط روزانه حدود ۱۳ میلیون مترمکعب گاز از دو مخزن ذخیره سازی شوریجه خراسان و سراجه قم برداشت می شود.

وی، ظرفیت فعلی برداشت گاز از مخزن سراجه قم را بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: برداشت گاز از مخزن شوریجه خراسان هم با توجه به دوران آزمایشی راه اندازی این پروژه روزانه حدود سه میلیون مترمکعب گاز است.

تربتی با یادآوری اینکه سال آینده ذخیره سازی و برداشت روزانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دو مخزن سراجه و شوریجه در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: از این رو صرفا از مخزن شوریجه امکان ذخیره سازی و برداشت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز وجود دارد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه گاز مورد نیاز برای ذخیره سازی در این دو مخزن گازی صرفا از محل افزایش تولید گاز در پارس جنوبی تامین خواهد شد، یادآور شد: همزمان با ذخیره سازی گازهای پارس جنوبی در مخازن مستقل گازی، تزریق و ذخیره سازی گاز این میدان مشترک با قطر در مخازن نفتی هم در صدر اولویت برنامه های مشترک شرکت نفت و گاز قرار گرفته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون هم میزان تزریق گاز به مخازن نفت کشور بیش از یک میلیارد مترمکعب افزایش یافته است، گفت: بر این اساس سال آینده هم ظرفیتی معادل ۸۰ میلیون مترمکعب گاز به منظور تزریق به مخازن نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت تزریق روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز در مخازن نفتی منطقه آغاجاری، اظهارداشت: همچنین مخازنی همچون کوپال، کرنج و پارسی هم از ظرفیت تزریق روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز برخوردار هستند.

تربتی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع برای سال ۱۳۹۴ ظرفیتی بیش از ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز تولیدی شده در پارس جنوبی به منظور تزریق و ذخیره سازی در مخازن نفت و گاز کشور وجود دارد.