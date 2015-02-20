«پارادایس» به اسپانیا رفت/ دیدار با سفیر ایران در آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عطشانی کارگردان و تهیه کننده سینما این روزها در حال ساخت جدیدترین ساخته سینمایی خود با نام «پارادایس» است، فیلمبرداری این فیلم سینمایی از 25 روز پیش در شهر برلین کشور آلمان در حال انجام بود که تا امروز نیمی از فیلمبرداری آن به پایان رسیده است.

گروه فیلمبرداری «پارادایس» چهارشنبه شب 29 بهمن ماه مهمان سفارت ایران در آلمان شدند و با سفیر ایران ملاقات کردند. علی ماجدی سفیر ایران در آلمان در این ضیافت ضمن خوش آمد گویی به تیم تولید «پارادایس» در جریان مراحل تولید این فیلم قرار گرفت.

عوامل «پارادایس» روز گذشته پنجشنبه 30 بهمن ماه برلین را به مقصد اسپانیا ترک کردند تا بخش هایی از این فیلم را در شهر مادرید فیلمبرداری کنند. از جمله بازیگرانی که در سکانس های اسپانیا حضور دارند می توان به مهران رجبی، جواد عزتی و محمد علی نجفیان اشاره کرد.

در خلاصه داستان «پارادایس» آمده است: 2 طلبه جوان می‌خواهند برای شرکت در سمیناری دانشگاهی پیرامون ادیان به آلمان بروند. رییس حوزه علمیه آن ‌ها که حاج‌ آقا فراستی نام دارد، راه سفر را بر آن‌ها سد می ‌کند. طلبه‌ های جوان با اغفال حاج ‌آقا فراستی، ویزایی هم برای او می ‌گیرند و وی را با خود به آلمان می ‌برند و...

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان علی عطشانی، مهدی علی میرزایی نویسنده، براساس طرحی از علی عطشانی، نویسنده نسخه اول فیلمنامه امیرعلی محسنین، مدیر فیلمبرداری مرتضی غفوری، مدیر صدابرداری بهروز معاونیان، مجری طرح آلمان نوریک کشیشیان، مدیر تولید: علیرضا بیات، تدوین شاهین یارمحمدی، مدیر برنامه ریزی: امیر رونقی، آویوا برخورداریان، نله کشیشیان، دستیار کارگردان: اشکان صفاری، امیر حسین نجم صدری، طراح چهره پردازی: امیرترابی، مجری گریم: فرزانه زردشت، عکاس: محمود عطشانی، منشی صحنه شیدا یوسفی، دستیار برنامه ریزی: نورا مولر، دستیار تولید: نیما نداف، گونته بریدن، هماهنگی تولید: بریت لاوتن باخ، صحنه و لباس: ابوالفضل سلیمی، مشاور تهیه کننده: مهدی دادجو، بازیگران: مهران رجبی، جواد عزتی، محمد علی نجفیان، سامان صفاری، الیویا بورکارت، ماتیاس متس، کلاتسیدا روبرت، کاترین فلوس، جانشین تهیه کننده: رضا یارخلجی.

«پارادایس» تهیه شده در کمپانی لینکیپر و نور فیلم پروداکشن آلمان و محصول موسسه بیتا فیلم است.