علی عطشانی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آخرین مراحل فنی فیلم سینمایی «پارادایس» در حال انجام است، گفت: ترانه تیتراژ فیلم «پارادایس» توسط امید نیکوبیان خواننده پاپ کشورمان به دو زبان فارسی و انگلیسی اجرا می شود.

وی ادامه داد: پوریا حیدری آهنگساز این فیلم سینمایی در حال حاضر مشغول ضبط موسیقی تیتراژ «پارادایس» است.

عطشانی در پایان تاکید کرد: اولین نمایش عمومی «پارادایس» مهر ماه سال جاری در آلمان خواهد بود.

در خلاصه داستان «پارادایس» آمده است: ۲ طلبه جوان می‌خواهند برای شرکت در سمیناری دانشگاهی پیرامون ادیان به آلمان بروند. رییس حوزه علمیه آن ‌ها که حاج‌ آقا فراستی نام دارد، راه سفر را بر آن‌ها سد می ‌کند. طلبه‌ های جوان با اغفال حاج ‌آقا فراستی، ویزایی هم برای او می ‌گیرند و وی را با خود به آلمان می ‌برند و...

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون مهران رجبی، جواد عزتی، محمد علی نجفیان، سامان صفاری، الیویا بورکارت، ماتیاس متس، کلاتسیدا روبرت، کاترین فلوس حضور دارند.