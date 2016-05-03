«پارادایس» درخواست پروانه نمایش داد/ فیلم من دینی است

علی عطشانی کارگردان و تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فیلم سینمایی «پارادایس» گفت: نسخه نهایی فيلم سينمایی «پارادايس» كه سال گذشته در آلمان، اسپانيا و ايران فيلمبرداری شد برای دريافت پروانه نمايش به وزارت ارشاد تحويل داده شد تا در نوبت اكران عيد فطر قرار گيرد.

کارگردان فیلم «دموکراسی تو روز روشن» ادامه داد: اواسط سال گذشته نسخه اوليه «پارادايس» آماده شد كه با پيشنهاد مسئولان سازمان سينمایی تصمیم گرفتیم فیلم را برای اكران پس از نوروز ٩٥ آماده کنیم. من هم به دليل اعتمادی كه به دوستان داشتم عليرغم درخواست پخش‌كننده آلمانی برای اكران فيلم در آلمان، اكران سراسری فيلم را به نوبت اکران بعد از نوروز موكول كردم. در حال حاضر نسخه فيلم در اختيار شورای پروانه نمایش قرار گرفت و قرار است اين هفته فيلم بازبينی شود .

وی با اشاره به موضوع این فیلم توضیح داد: به اعتقاد من «پارادایس» یک فيلم دينی است و با نگاهی طنازانه به برتری مسلمان ها در اروپا اشاره می‌کند. اين فيلم نگاهی كاملا مثبت به تشيع و اسلام و استقبال جوانان اروپا از اسلام دارد و همچنين در نقد و رد مذاهب جعلی مانند وهابيت و داعش است.

كارگردان فيلم «نقش نگار» گفت: تاكنون برخی از مسئولان سازمان سينمایی و برخی از روحانيون صاحب نظر فيلم را ديده و همگی از فيلم راضی بوده اند و پيام فيلم را پيامی كاملا اسلامی انقلابی می دانند. ما يك فيلم ساخته ايم با زبان طنز و در آن روحانی که شخصيت اصلی فيلم است هم دوست داشتنی هم زيرك است و هم به‌روز مي شود و در انتها هم به رسالتش عمل می كند.

عطشانی در پایان درباره پيش‌بينی از استقبال مخاطبان گفت: خوشبختانه سینمای ایران این روزها مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است و فیلم‌های روز با فروش بسیار خوبی همراه است. فکر می کنم با توجه به داستان، نوع روايت و نگاه نویی كه در فيلم به روحانيت و ارتباطش با دنيای غرب وجود دارد، اين فيلم جزو پرفروش ترين ها می شود. امیدوارم در روزهای آينده پروانه نمايش فيلم صادر مي شود و فيلم همزمان در ايران و اروپا اكران می شود.